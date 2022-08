"Er komen niet veel Oekraïense vluchtelingen meer aan in EU”, zegt EU-commissaris

Daar zijn de blauwalgen weer (net nu we verkoeling zoeken): hoe herken je ze? Wat moet je doen bij huidcon­tact?

In heel wat Vlaamse waterlopen en -plassen zijn de afgelopen dagen blauwalgen opgedoken. Ze zijn een domper voor waterratten die op zoek gaan naar verkoeling bij deze hitte. Waag je zeker niet aan een duik in besmet water, want blauwalgen zijn schadelijk voor de gezondheid. Dit moet je weten over de bacteriën.

15:13