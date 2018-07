Er kan weer lekker gehengeld worden in Gele Wijk 19 juli 2018

02u28 0 Het is dezer dagen heerlijk vissen in de vijver aan het Kantientje in de Gele Wijk in Lede. Een fel contrast met vorige zomer, toen het zakkende waterpeil talloze vissen het leven kostte. En dat is te danken aan een geboorde put, die permanent water aanvoert.

Eind augustus van vorig jaar werden nog nooddijken gebouwd om de weinige vissen die het hoofd onder water hielden in de uitgedroogde vijver te redden. Honderden lagen naar adem te happen en vrijwilligers moesten dagenlang dode vissen opruimen.





Een afschuwelijk einde van de zomer, waarvan vandaag evenwel niets meer te merken valt. "Het is hier goed vissen", knikken Mike Vanderstuyft en Philip Carlier, terwijl ze hun lijn uitgooien. Intussen spelen enkele kinderen aan de andere kant van de vijver onder de straal water die de vijver permanent bijvult. "Het is hier erg geweest, maar intussen zit er opnieuw heel wat vis op."





Tussen al die vissoorten helaas ook eentje dat minder graag gezien is. "Het gaat om kleine, blauwe visjes die hier wellicht ooit uitgezet werden en geen natuurlijke vijanden hebben. Ze zijn talrijk en bijten maar wat graag in ons aas. Vervelend wanneer je aan wedstrijdvissen doet." (KMJ)