Er is een energieakkoord: geen cheque voor iedereen, wel 80 euro korting bovenop sociaal tarief

De onderhandelaars van de Vivaldi-regering hebben een akkoord bereikt over de energiefactuur, zo is bevestigd aan onze redactie. Al wie vandaag recht heeft op het sociaal tarief - sinds de coronacrisis zo'n miljoen gezinnen - zal dit sowieso nog enkele maanden behouden, zoals minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) bepleitte. Daarbovenop krijgen zij nu ook een eenmalige korting van 80 euro, omdat zij ondanks het sociaal tarief hun factuur toch enorm zagen stijgen.

Er komt dan toch geen cheque van 100 euro of lineaire korting op de energiefactuur, zoals sommige partijen de afgelopen week bepleitten. Wel zal het uitgebreid sociaal tarief enkele maanden verlengd worden - tot maart volgend jaar - voor kwetsbare groepen. Standaard hebben 450.000 gezinnen daar recht op, maar tijdens de coronacrisis is beslist om die groep voor dit jaar uit te breiden naar 1 miljoen gezinnen. Concreet zijn dat de gezinnen die met minder dan 1.500 euro netto moeten rondkomen. Dat zijn niet alleen mensen met een uitkering, maar ook met een laag loon of gepensioneerden. De regering is nu overeengekomen om die groep nog wat langer te laten genieten van het voordeeltarief, het goedkoopste tarief op de markt, zoals bevoegd minister Tinne Van der Straeten (Groen) vroeg.

Die 1 miljoen gezinnen krijgen eenmalig ook nog 80 euro korting op de factuur. De reden daarvoor is dat de factuur ook voor mensen mét een sociaal tarief enorm gestegen is. Die 80 euro zou de prijsstijging moeten compenseren. In totaal krijgen kwetsbare groepen zo tot 800 euro voordeel per jaar: 720 euro via het sociaal tarief + een eenmalige korting van 80 euro.

Middenklasse

Voor de middenklasse is er geen speciale maatregel, maar zij zullen vanaf 1 januari 2022 wel 30 à 50 euro per jaar minder betalen, door het ‘opkuisen van de factuur’ waar minister Tinne Van der Straeten (Groen) al een tijdje aan werkt en het invoeren van de energienorm. Daarbij wordt een federale heffing omgezet in een accijns. “Iets waar al 10 jaar over gesproken wordt, maar nu zal gebeuren”, aldus haar kabinet.

Daarnaast wordt het voor energieproducenten ook verboden om eenzijdig de voorschotfactuur van klanten te verhogen. Heel wat klanten klaagden daar de afgelopen weken over.

Het kernkabinet onderhandelt momenteel nog altijd over de begroting, arbeidsmarkthervormingen en investeringsmaatregelen. Er liggen nog knelpunten op tafel, zoals de sanctionering van werklozen die een knelpuntberoep weigeren, de voordelen in het profvoetbal en de bijdragevermindering voor de eerste aanwervingen. Het ziet ernaar uit dat de gesprekken nog wel even zullen voortduren, mogelijk zelfs de hele nacht. De deadline ligt op dinsdagnamiddag, wanneer de premier zijn zogenaamde ‘state of the union’ of beleidsverkaring in het parlement voorleest.

Deze knopen moet de regering nog doorhakken in de begroting:

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) heeft intussen in een interview met vrt gezegd dat ze volgend jaar tot 200 miljoen euro wil investeren om de torenhoge energiefacturen naar beneden te halen. Haar voorstellen moeten nog besproken worden op de Vlaamse ministerraad.

“We hebben de afgelopen twee jaar al een aantal zaken uit die energiefactuur gehaald (...) En ik heb ook altijd gezegd dat als ik er nog zaken uit kan halen, ik dat ook zal blijven doen. Daarom heb ik nu een aantal voorstellen overgemaakt aan mijn collega’s in de Vlaamse regering. We gaan die nu samen bekijken, en op die manier kunnen we volgend jaar een bedrag van 170 à 200 miljoen uit die factuur halen. De bedoeling is dat Vlaamse gezinnen en alleenstaanden dat ook gaan voelen”, stelt Demir.

Het is nog niet duidelijk hoeveel korting of vermindering de verbruikers precies zullen krijgen op hun energiefactuur door deze Vlaamse maatregelen.

Oppositie

De federale oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA reageren kritisch op het federale energie-akkoord. Kamerlid Bert Wollants (N-VA) laakt dat de regering de portefeuille opentrekt voor de 20 procent mensen die van het sociaal tarief genieten, maar de andere 80 procent in de kou laat staan.

Volledig scherm © ANP

Zijn collega Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) heeft het over een aalmoes. “Met een eenmalige korting van 80 euro ben je niet veel als je maandelijks voorschot is verdubbeld naar 180 euro. En de Vlaamse middenklasse - die al voor deze energiecrisis werd uitgeperst als een citroen - mag simpelweg op haar kin kloppen. Dat de huidige heffingen ergens volgend jaar accijnzen worden, is voor hen een zeer magere troost”, vindt hij.

De extreemrechtse partij wil dat alle verborgen taksen en heffingen uit de energiefactuur worden gehaald en naar de algemene begroting verhuizen. Bovendien moet het btw-tarief dalen van 21 naar 6 procent.

Werkende mensen

Dat vindt ook het extreemlinkse PVDA. “Een btw-verlaging naar 6 procent zou de factuur meteen met 347 euro doen dalen”, berekent partijvoorzitter Peter Mertens. “Alle gezinnen en werkende mensen zijn vandaag het slachtoffer van de energieprijzen die door het dak gaan. We betalen gemiddeld 714 euro meer, berekende de CREG. Wat denken de ministers op te lossen met een korting van amper 80 euro voor alleen de meest kwetsbaren?” Mertens gelooft ook niet dat de omzetting van de heffingen in accijnzen veel soelaas zal brengen.