Enorme cyberaanval in de maak: "Het is stilte voor de storm" avh

16u54

Bron: ANP 2 thinkstock Cybercriminelen bereiden een enorme aanval voor. Daarvoor waarschuwt beveiliger Check Point. De daders hebben heel veel apparaten gekaapt. Ze kunnen die overnemen en inzetten als 'leger' (botnet) wanneer ze tot de aanval willen overgaan.

Volgens Check Point zijn meer dan een miljoen organisaties wereldwijd inmiddels getroffen. Het wordt mogelijk een grotere aanval dan die van het Mirai-netwerk. Dat legde eind vorig jaar het internet in de Verenigde Staten grotendeels plat door een geco├Ârdineerde aanval met tientallen miljoenen gekaapte babyfoons, printers en bewakingscamera's.



De systemen van Check Point vingen eind september de eerste signalen op dat er iets aan de hand was. Ze zagen een malware die gaten in de beveiliging van slimme camera's misbruikte. Het ging om camera's van allemaal verschillende merken. Vervolgens bleek dat de malware afkomstig was van andere slimmere apparaten. Anders gezegd: de hackers gebruikten gekaapte apparaten om andere apparaten te besmetten.



"We zitten nu in de stilte voor een zware storm. De volgende cyberorkaan komt eraan'', aldus Check Point.

