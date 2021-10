Engie/Electrabel krijgt subsidies voor gascentrales in Vilvoorde en Awirs ter vervanging van kerncentrales

De gascentrales van de Brabantse stad Vilvoorde en Awirs, een dorp in de provincie Luik, zijn geselecteerd om subsidies te ontvangen. Dat blijkt uit de resultaten van de eerste veiling van het capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM), gepubliceerd door stroomnetbeheerder Elia. In totaal werden 40 projecten geselecteerd, met een capaciteit van samen 4.447,7 megawatt (MW). De capaciteit van de centrale in Vilvoorde zal 796,25 MW bedragen en die in Awirs 803,35 MW.

Het CRM is opgezet door de federale regering om elektriciteitsbevoorrading te verzekeren vanaf 2025, wanneer de kerncentrales in België dichtgaan. Daarbij werden twee projecten voor gascentrales door Engie Electrabel ingediend, namelijk Vilvoorde en Awirs. De eerste veiling is voor de levering in de winter van 2025-2026. Van de projecten die intekenden op de veiling, werd 66 procent geselecteerd. Ongeveer driekwart van de weerhouden dossiers (2.799 MW) heeft een contractduur van 1 jaar gevraagd, maar er zijn er ook (1.648,72 MW) voor een periode van 8 en 15 jaar.

Meer dan de helft van de weerhouden projecten (56 procent) betreft bestaande sites. De twee gascentrales zijn goed voor 36 procent, de batterijprojecten voor 1 procent en de projecten rond vraagbeheer (afschakeling) voor 7 procent.

De gemiddelde jaarprijs van de geselecteerde projecten is 31.671,57 euro/MW. Dat is minder dan de helft van de door de regering vastgestelde maximumprijs van 75.000 euro/MW. De hoogste geselecteerde biedprijs bedroeg net geen 50.000 euro/MW. In 2024 wordt nog een tweede veiling georganiseerd.

“We zitten op het traject van de bevoorradingszekerheid”, verklaarde Elia-ceo Chris Peeters. Hij heeft in het verleden al gezegd dat het “vijf voor twaalf” was. Dat is niet veranderd, zei Peeters, “maar we zitten op koers.” De minister benadrukt dat de voorwaarden voor de veiling vervuld zijn. “Er hebben meer projecten geparticipeerd dan nodig en tegen een lagere investeringskost”, aldus Van der Straeten. Ze merkte op dat alle belangrijke energie- en industriële spelers hebben deelgenomen, wat bewijst dat ze willen investeren in de bevoorradingszekerheid.

Er blijft natuurlijk de onzekerheid over de gascentrales. Die van Awirs heeft een vergunning gekregen, maar die van Vilvoorde werd door de provincie verworpen. Het is nu aan de Vlaamse regering om te beslissen, maar Van der Straeten heeft er vertrouwen in. “De bevoorradingszekerheid is een gedeelde verantwoordelijkheid”, aldus de minister, die opmerkte dat er voor kerncentrales ook procedurele stappen moeten worden gezet. In elk geval komt er een trimestriële monitoring van de vooruitgang.

Of het resultaat van deze veiling betekent dat het pad nu helemaal geëffend is voor een volledige kernuitstap, wilde ze niet expliciet gezegd hebben. “Vandaag, op dit moment in het proces, gaat het niet over de kernuitstap. Nu nemen we kennis van de resultaten van de veilig.” Nu moet de groene minister een evaluatierapport opstellen, op basis waarvan de regering “zich zal positioneren over hoe ze de bevoorradingszekerheid wil garanderen en met welke energiemix.”