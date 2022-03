Energiesector vraagt jaar uitstel voor nieuw elektriciteitstarief

Slecht moment

De systemen zijn min of meer klaar, maar de testperiode is voor leveranciers ‘zeer kort’. Bovendien sturen de hoge energieprijzen de planning in de war. “Door de veelheid aan federale en regionale maatregelen zijn de operationele en de IT-diensten van de leveranciers overbevraagd. Denk maar aan de btw-verlaging op elektriciteit en gas of de uitbreiding en verlenging van het sociaal tarief”, zegt Marc Van den Bosch, de algemeen directeur van de FEBEG, in de brief. Fluvius sluit zich aan bij de vraag om het tarief niet in te voeren op 1 juli, blijkt uit een andere brief aan de VREG.