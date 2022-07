Energie-expert: “Hoge gasprijzen zijn hier om te blijven voor langere tijd”

Nadat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom dinsdag aankondigde vanaf vandaag nóg minder gas te leveren via pijpleiding Nord Stream 1 kwam de Europese prijs opnieuw boven de 200 euro per megawattuur. Volgens energie-expert Moniek de Jong (UGent) zijn de hoge gasprijzen “het nieuwe normaal”.

De Jong was te gast in ‘Terzake’ op Canvas. Ze wijt de hoge prijzen onder meer aan de grote ongerustheid op de markt. “Het is niet duidelijk of Rusland de gaskraan volledig dicht gaat draaien of weer gaat openzetten”, zegt de energie-expert.

Van die onzekerheid zijn we nog niet meteen af. “Ik vermoed dat de hoge gasprijzen hier zijn om te blijven voor langere tijd. Het is het nieuwe normaal. In het verleden hadden we heel goedkope gasprijzen gehad, met name het Russische gas. Nu gaan we meer het vloeibare gas importeren en dat is veel duurder”, zegt De Jong.

De Europese lidstaten kwamen dinsdag tot een akkoord om tussen 1 augustus en 31 maart volgend jaar “een inspanning te doen” om het gasverbruik met 15 procent te doen dalen. De energie-expert van de UGent heeft haar twijfels of dat voldoende zal zijn om de energiebevoorrading te garanderen: “Gaan we een hele strenge winter tegemoet en we gebruiken dus veel gas, dan durf ik niet te zeggen dat die 15 procent voldoende zal zijn voor alle Europese landen.”

Gaslevering via Nord Stream 1 naar 20 procent van de capaciteit

De gaslevering door Gazprom via de pijplijn Nord Stream 1 is verlaagd naar 20 procent van de totale capaciteit. Het bedrijf gaf als reden het onderhoud aan een turbine. De gastoevoer tussen Rusland en Duitsland via de Oostzee behaalde eerder al niet de volledige capaciteit, volgens Moskou door ander onderhoud.

Vanaf woensdag stroomt er per dag 33 miljoen kubieke meter gas door Nord Stream 1, gaf Gazprom aan. De pijplijn werd vorige week weer in gebruik genomen na tien dagen van onderhoudswerkzaamheden. Een turbine was naar Canada gebracht voor onderhoud en mocht in de tussentijd niet terug vanwege sancties die waren opgelegd aan Rusland vanwege de inval in Oekraïne.

Het Kremlin gaf eerder aan dat zodra de turbine terug is in Rusland, deze meteen zal worden geïnstalleerd. De Duitse regering zei al dat verdere verlaging van de gastoevoer door Nord Stream 1 niet te rechtvaardigen was. Berlijn heeft vaker gezegd dat Moskou gasleveringen als chantagemiddel inzet vanwege de Duitse steun aan Oekraïne.

