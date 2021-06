Emotionele Britney Spears vraagt rechter bewindvoering van haar vader te beëindigen

Showbizz ‘Li­sa’-actrice Elke Van Mello stopt als presenta­tri­ce bij Joe

23 juni Elke Van Mello (40) stopt eind deze maand als radiopresentatrice bij Joe. Ze zette haar eerste stapjes bij de zender in 2005, maar de combinatie met haar job als actrice is de laatste tijd te zwaar geworden. “Ik voel dat het werken in het weekend begint te wegen”, klinkt het in een persbericht.