EMA keurt Moderna-vaccin goed voor tieners

Hevig onweer op komst: morgen code oranje in verschil­len­de provincies, “niet te vergelij­ken met vorige week”

13:08 Het KMI voorspelt plaatselijke, felle onweersbuien met veel neerslag op korte tijd, hagel en windstoten van zaterdagmiddag tot zaterdagnacht. Daarom heeft het instituut code oranje voor onweer afgekondigd in het oosten van het land. Al valt dit volgens weerman Frank Duboccage niet te vergelijken met het noodweer van vorige week. Vandaag is het nog zomers warm en zonnig. De maxima liggen rond 22 of 23 graden in de Ardennen en aan zee, rond 24 of 25 graden in de meeste streken in het binnenland en kunnen lokaal oplopen tot 27 graden.