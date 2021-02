Elon Musk zegt dat hij even wegblijft van Twitter

Tesla-baas en fervent twitteraar Elon Musk heeft op Twitter in een korte boodschap aangekondigd “dat hij even wegblijft van Twitter”. Waarom hij dat zegt, is niet duidelijk. Tweets van Musk zorgden de voorbije dagen en weken wel voor deining op de financiële markten.

De CEO van Tesla en SpaceX gaf geen indicatie of hij al dan niet nog wil terugkeren op het sociale medium. Hij gaf ook geen specifieke reden op waarom hij Twitter even laat voor wat het is.



In juni schreef Musk al eens exact dezelfde woorden op Twitter. Toen keerde hij enkele weken later wel terug, met de boodschap dat Amazon opgesplitst zou moeten worden, en dat monopolies fout zijn.

Dat Musk even wegblijft van Twitter, is mogelijk goed nieuws voor de stabiliteit op de financiële markten. Afgelopen vrijdag nog schoot de waarde van bitcoin op enkele minuten tijd fors de hoogte in na een tweet van Musk. Hij had toen op zijn twitterpagina zonder verdere uitleg opnieuw een cryptische boodschap geplaatst. Eerder op de dag had hij in zijn profiel op Twitter “#bitcoin” gepost. Daarnaast plaatste hij een bericht waarin hij stelde dat het “achteraf gezien onvermijdelijk was”. Het is niet duidelijk of hij daarmee specifiek doelt op de koersstijging van de bitcoin.

Gamestop

De bekende ondernemer brengt met zijn opmerkingen op Twitter vaker koersen in beweging. Hij wordt er door bijna 44 miljoen mensen gevolgd. Het aandeel van gamewinkelketen GameStop steeg vorige dinsdag bijvoorbeeld met 50 procent nadat Musk een bericht had geplaatst over het bedrijf.

Op 21 januari steeg het aandeel van Signal Advance zelfs met 12.000 procent na een tweet van Musk. Het ging om een Amerikaans bedrijfje uit de medische sector. De beleggers lieten zich toen echter misleiden door een naamsverwarring, want Musk wilde zijn volgers naar de berichtenapp Signal sturen.

