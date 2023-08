Elon Musk wil audio- en video-oproepen mogelijk maken via X

De functie om audio- en video-oproepen uit te voeren, zal beschikbaar worden via smartphones en computers, en er zal geen telefoonnummer voor nodig zijn. X is zoals “een globaal adresboek”, aldus Musk.

De aankondiging past binnen het plan van de SpaceX-topman om Twitter te transformeren naar X, een “alles-app”. Dergelijke universele apps zijn populair in China, waar mensen bijvoorbeeld WeChat gebruiken voor allerhande taken, van berichten sturen tot betalingen.

Met video- en audio-oproepen betreedt Musk een markt met veel concurrenten. Zo is de functie al beschikbaar via WhatsApp, Facebook Messenger en op alle Apple-toestellen via de eigen dienst Facetime.

Timing

Musk gaf nog geen informatie over de timing van de lancering van de nieuwe functie. Ook is het niet duidelijk of die betalend zal zijn. Het is ook niet duidelijk hoe gebruikers beschermd zullen worden tegen spamberichten.