Elon Musk spreekt voor het eerst met Twitter-personeel: aliens, ontslagen en 1 miljard gebruikers komen ter sprake

Elon Musk heeft voor het eerst de personeelsleden van Twitter gesproken sinds hij aankondigde het sociaal netwerk te willen kopen voor omgerekend 42 miljard. Naast aliens ging het onder andere ook over de vrijheid van meningsuiting op Twitter en mogelijke ontslagen bij het bedrijf. Of de multimiljardair Twitter nog écht wil kopen, werd hem niet gevraagd.

Het is ondertussen ruim zeven weken geleden dat Musk officieel aankondigde dat hij Twitter wenst te kopen. Sindsdien heeft de Zuid-Afrikaans-Canadees-Amerikaanse ondernemer al heel wat woorden vuilgemaakt aan de transactie. Zo viseerde hij een topvrouw met kritiek, zei hij de deal tijdelijk te “pauzeren” terwijl dat niet kan en liet hij verstaan minder te willen betalen voor het bedrijf.

Donderdagochtend lokale tijd sprak Musk via videoverbinding voor het eerst met Twitter-werknemers, tijdens een zogenaamde all hands. Dat deed hij volgens de Amerikaanse zakenkrant ‘The Wall Street Journal’ via z’n smartphone, die hij weinig stabiel vasthield. Dat melden ook verschillende nieuwsmedia.

Ontslagen?

De belangrijkste vraag op lippen van wie bij Twitter werkt, is of er een ontslaggolf zal komen van zodra de deal rond is. Tijdens de all hands hintte Musk er in ieder geval wel op. Volgens The Verge zei Musk dat het bedrijf financieel gezond moet worden. “Momenteel zijn de kosten groter dan de inkomsten. Dat is geen goede situatie”, zou Musk geantwoord hebben op een vraag van werknemers over ontslagen.

1 miljard gebruikers

Musk vertelde ook over z’n visie om meer mensen Twitter te laten gebruiken en daar dan meer geld aan te verdienen. Hij verwees naar de Chinese app WeChat. Die kan zoveel —van chatten tot inkopen doen, games spelen en contactloos betalen — dat het een mega-app wordt genoemd. “Je leeft zowat in WeChat”, zei Musk erover, aldus ‘The New York Times’.

Musk herhaalde dat Twitter meer geld moet verdienen aan abonnees. Ook sprak hij volgens persagentschap Bloomberg over de mogelijkheid om te betalen om je account te laten verifiëren. Hij bevestigde wel dat advertenties een belangrijk deel uitmaken van het zakenmodel van Twitter.

Over vijf tot tien jaar zou het sociaal netwerk volgens Muks 1 miljard gebruikers moeten hebben om van succes te spreken. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar had Twitter 229 miljoen dagelijkse gebruikers, bleek uit resultaten die het bedrijf in april deelde.

Vrijheid van meningsuiting

Als het van Elon Musk afhangt, mogen gebruikers van Twitter in de toekomst “behoorlijk schandalige dingen” zeggen, aldus Bloomberg.

Dat wil echter niet zeggen dat die tweets een groot bereik moeten krijgen van het platform. En ze moeten zich natuurlijk aan de wet houden. Voor het eerst gaf Musk ook toe dat het belangrijk is dat mensen “zich comfortabel voelen” bij de dienst, want anders zullen ze het niet gebruiken.

Aliens

Opvallend genoeg vroeg niemand aan Elon Musk of hij nog écht Twitter wil kopen. De afgelopen weken leek het er namelijk op dat hij onder de deal uit wilde, wat niet zomaar kan.

De all hands ging plots wel over aliens. “Ik heb geen echt bewijs gezien voor buitenaardse wezens", aldus Elon Musk. Volgens persagentschap Reuters moet Twitter “beschaving en bewustzijn” helpen.

Brief SpaceX

Ook lekte donderdag een brief van SpaceX-werknemers aan hun toplui uit bij The Verge. “Elons gedrag in de publieke sfeer is een frequente bron van afleiding en schaamte voor ons, vooral in de afgelopen weken”, schreven ze, wat bevestigd wordt door Reuters.

Er worden in de open brief drie eisen gesteld aan de toplui. Het ruimtebedrijf moet zich “snel en expliciet losmaken van Elons persoonlijke merk”. Daarnaast willen ze dat “alle leiders even verantwoordelijk worden gehouden om van SpaceX een geweldige plek te maken voor iedereen”. Ook moet op “alle vormen van onaanvaardbaar gedrag” uniform gereageerd worden, volgens de ondertekenaars.

