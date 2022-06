Elon Musk gelooft niet in telewerk, Michel Van den Brande geeft hem gelijk: “Je moet als baas profiteurs bestrijden”

Nederlands tv-ge­zicht Johan Derksen niet vervolgd na verhaal over verkrach­ting: onduide­lijk of incident met kaars is gebeurd

Nederlands tv-gezicht Johan Derksen (73) wordt niet vervolgd voor de verkrachting die hij eind april opbiechtte in het programma ‘Vandaag Inside’. Hij vertelde dat hij op zijn 22ste een vrouw heeft verkracht door een kaars in haar vagina te duwen terwijl ze bewusteloos was. Het Openbaar Ministerie (OM) kan niet vaststellen wat er werkelijk is gebeurd.

2 juni