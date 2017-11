Ellen vertelt hoe vader en Belgische vrouw gegrepen werden door olifant: "Het ging zó snel" Carola de Boer Kees Graafland

11u52

Bron: De Limburger, AD.nl 0 AFP (Illustratiefoto) De Nederlandse Ellen van Griensven stond erbij toen een olifant in Zambia eerst de Belgische Sabine greep en even later haar vader Wim doodde. Twee weken na de dramatische gebeurtenissen doet de 28-jarige vrouw tegenover het regionaal dagblad De Limburger voor het eerst haar verhaal. "Wat konden we anders doen dan om hulp roepen? Het gebeurde zó snel."

In haar ouderlijk huis in Roermond vertelt Ellen over de reis die ze samen met haar vader maakte in Afrika. Vader Wim was verliefd op het continent en de weduwnaar reisde er zeker één keer per jaar naartoe om er samen op te trekken met de Belgische Sabine Goossens, manager van een lodge in Tanzania en al zestien jaar woonachtig in Afrika. Dit jaar gingen Ellen en haar vriend Erik tien dagen met het tweetal mee.

Op zaterdagmiddag 11 november kwam het gezelschap aan bij de Maramba River Lodge in Livingstone. Op die plek met huisjes en luxe tenten, zonder hekken, zouden de vier de nacht doorbrengen. "We hadden net gedoucht, ons omgekleed en zaten op de kleine veranda. Ter hoogte van het verderop gelegen campingterrein kwam een kudde olifanten voorbij", zegt Ellen. Eén olifant stond dichterbij wat te eten. Sabine ging kijken, Ellen en haar vader volgden.

Flits

Wat daarna gebeurde ging als in een flits. "Ineens kwam die olifant met een rotvaart onze kant op. 'Rénnen!' schreeuwde Sabine, en we renden naar onze huisjes. Toen ik achterom keek, zag ik dat Sabine op de grond lag en de olifant haar oppakte. We riepen allemaal: ‘Stop, hou op!’ Mijn vader kwam dichterbij en maakte wilde armbewegingen om die olifant af te leiden. Maar Erik had al gezien dat het voor Sabine te laat was. Die olifant ging ineens achter mijn vader aan, die struikelde en werd ook gegrepen."



Ellen vertelt verder, over hoe ze naar haar vader wilde rennen, maar dat toch niet deed. "Mijn vader was een grote, brede man. Wat konden wij anders doen dan om hulp roepen? Het gebeurde zó snel, echt binnen één minuut." Ellens vader werd vorige week begraven.

Na het fatale ongeval zei natuurbeheerder Lewis Daka al snel dat de Belgische te dicht bij de dieren was gegaan om foto’s te maken. Maar Ellen spreekt dat tegen. "We hadden geen camera of telefoon bij ons. Mijn vader hield van Afrika. Het was geen onbesuisde man die onverantwoorde risico’s nam. Sabine ook niet. Ze hebben pech gehad. In Botswana hebben we tussen honderden olifanten gereden en in deze lodge kwamen ze ook elke dag. Er gebeurde nooit wat."