Elke maand verwerpen 3.850 Belgen een erfenis

De voorbije twaalf maanden hebben ruim 46.000 Belgen een erfenis verworpen voor een notaris, om te vermijden dat ze de schulden van de ­overledene zouden moeten betalen. Dat zijn er 3.851 per maand, een vijfde meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat schrijft Het Nieuwsblad donderdag op basis van cijfers van notarisfederatie Notaris.be.

Niemand is verplicht een ­erfenis te aanvaarden. Als de overleden persoon bijvoorbeeld meer schulden nalaat dan ­bezittingen, kan de ­erfgenaam de nalatenschap kosteloos verwerpen voor een notaris. Dat geldt ook wanneer het bedrag dat overblijft nadat alle schulden in mindering zijn ­gebracht van de bezittingen, lager is dan 5.219,19 euro. De kosten voor het ereloon worden dan gedragen door een fonds dat door de notarissen wordt gefinancierd.

Opmerkelijke stijging

Sinds maart 2018 tot eind ­juli van dit jaar hebben al 139.986 Belgen een erfenis verworpen. Een verklaring voor de opmerkelijke stijging - plus 20 procent op een jaar tijd - is er niet meteen. “Ik kan me moeilijk inbeelden dat er nu plots zo veel meer mensen overlijden met meer schulden dan bezittingen”, zegt notaris Carol Bohyn, woordvoerder van Notaris.be aan Het Nieuwsblad. “Misschien is er meer bewustzijn, mogelijk doordat wij als notarissen er meer ruchtbaarheid aan geven.”

Door de nalatenschap te verwerpen, doet de erfgenaam afstand van alle goederen uit de nalatenschap. Hij kan dan geen goederen meer van de overleden persoon opeisen, dus ook geen persoonlijke spullen van de overledene of andere aandenkens zoals foto’s. Bij een verwerping is er ook geen weg terug. De erfgerechtigde kan nadien niet op zijn stappen terugkomen.

Te lang talmen houdt risico’s in

Hoewel de erfgerechtigde 30 jaar de tijd heeft om een nalatenschap te verwerpen, is er geen enkele reden om ermee te wachten, luidt het in het persbericht van Notaris.be. Te lang talmen houdt risico’s in. Een erfgerechtigde mag immers niets doen wat op een stilzwijgende aanvaarding zou kunnen wijzen. “De verkoop van goederen van de overleden persoon, de overschrijving van een klein bedrag van de rekening van de overledene naar de bankrekening van de erfgerechtigde of de opzeg van de huurovereenkomst? Het zijn allemaal handelingen die op een stilzwijgende aanvaarding kunnen wijzen’, waarschuwt notaris Bohyn.

Er is nog een goede reden om niet met de verwerping van een nalatenschap te talmen. “Als de erfgerechtigde zou overlijden zonder dat hij de nalatenschap heeft verworpen, dreigen zijn kinderen de dupe te worden en draaien zij voor de schulden op”, aldus nog Bohyn.