Elk jaar verdrinken 20.000 mensen in Europa, bij één op vier speelt alcohol een rol

Man kust 2-jarig meisje en probeert haar te ontvoeren op strand in Ibiza

Een man is gearresteerd na een poging tot ontvoering van een tweejarig meisje op een strand in Ibiza. Hij kuste daarbij het meisje in haar gezicht en probeerde haar vervolgens tot tweemaal toe te ontvoeren. Een politieagent die niet in dienst was, zou hebben ingegrepen toen hij de moeder van het kind hoorde schreeuwen.