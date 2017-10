Eindrapport: "Bijna onvoorstelbaar dat we verdwenen vlucht MH370 niet vonden" jv

Bron: ANP 0 REUTERS Drieënhalf jaar na de verdwijning van een Maleisisch passagiersvliegtuig met 239 inzittenden is het nog altijd een niet te bevatten raadsel wat er van het toestel geworden is.

"Wij betreuren ten diepste dat wij het vliegtuig noch de 239 zielen aan boord hebben kunnen vinden", aldus het eindrapport van een internationale commissie die onderzoek deed naar vlucht MH370 van Malaysia Airlines.



"Het is bijna onvoorstelbaar en in maatschappelijk opzicht ook niet te verteren dat in het tijdperk van de moderne luchtvaart een zo groot vliegtuig verdwenen blijft", schrijft de commissie in eindrapport, dat vandaag door de Australische Raad voor Transportveiligheid (ATSB) is uitgebracht. In de commissie zaten vertegenwoordigers van Maleisië, Australië en China.

EPA

De Boeing 777 was op 8 maart 2014 van Kuala Lumpur op weg naar Peking, toen het vliegtuig plots van koers veranderde en van de radarschermen verdween. Onder de passagiers was één Nederlandse vrouw.



Aan de hand van radar- en satellietgegevens werd later vastgesteld dat het vliegtuigen nog zeven uur heeft doorgevlogen en vermoedelijk in de Indische Oceaan is gestort. Brokstukken die in 2015 en 2016 op eilanden in de oceaan en aan de kust in Oost-Afrika aanspoelden bevestigden dit vermoeden.

Tijdens de speuractie werd meer dan 120.000 vierkante kilometer van de oceaanbodem afgezocht, op duizenden kilometers afstand van Australië. Ondanks protesten van nabestaanden werd het zoeken naar het vliegtuig eerder dit jaar gestaakt. De zoektocht duurde ruim duizend dagen en kostte zo'n 127 miljoen euro. Pas bij concrete aanwijzingen wordt het zoeken hervat.

EPA