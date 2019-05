Eindelijk vrij: man zit 43 jaar onterecht vast MVW

25 mei 2019

13u25 1

Een 81-jarige man uit North Carolina werd donderdag vrijgelaten. Hij zat meer dan de helft van zijn leven achter de tralies, terwijl hij volkomen onschuldig was. In 1976 werd Finch ter dood veroordeeld voor de moord op de eigenaar van een benzinestation. Later werd zijn straf omgezet in levenslang. Een belangenorganisatie probeerde vijftien jaar lang om de zaak opnieuw voor de rechter te krijgen. Er zouden problemen met het politieonderzoek zijn geweest. Ook het moordwapen zou niet overeenkomen met het wapen van Finch. Na meer dan veertig jaar is de man nu terug bij zijn familie.