Eindelijk eerste spadesteek voor nieuwe brandweerkazerne Nele Dooms

10 december 2018

17u11 0

Eindelijk starten de werken voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Buggenhout. Na jaren plannen maken en voorbereiden is het eindelijk zover. De Buggenhoutse brandweer zit momenteel aan het Stationsplein te krap behuisd en de kazerne is tot de naad versleten. Aan de Kerkhofstraat zal een gloednieuw brandweercomplex verrijzen. De eerste spadesteek daarvoor wordt aanstaande zaterdag 15 december officieel gegeven. Iedereen is daarop welkom. De spade gaat om 11 uur de grond in. Er zijn ook een aantal toespraken voorzien, gevolgd door een receptie. Naar aanleiding van deze gebeurtenis zal het wagenpark van de brandweer uitgestald zijn. Iedereen krijgt dan de kans om de voertuigen te bezichtigen.

