Eigenares hostel zag vermiste Natacha de Crombrugghe (28) met rugzak vertrekken in Peru: “Ze zei dat ze over vijf dagen zou terugkeren”

Nog steeds is onduidelijk wat er met Natacha de Crombrugghe is gebeurd. De 28-jarige juriste uit Linkebeek verdween drie weken geleden in Peru. Volgens de uitbaatster van het hostel waar de Belgische verbleef, is Natacha op maandagochtend 24 januari om 5 uur ‘s ochtends met een kleine rugzak vertrokken. Ze deed zelf de deur voor haar open, klinkt het in plaatselijke media. “Natacha vertelde me ​​dat ze vijf dagen een tocht door de Colca-kloof ging maken”, getuigt Gladys López in La Republica.

Sindsdien is onze landgenote niet meer gezien. Een dag eerder, op 23 januari, had Natacha de Crombrugghe ingecheckt in het hostel La Estancia in het dorpje Cabanaconde. Eigenares Gladys López zei dat ze die zondag telefoon had gekregen van haar vriend Mirko, die in het dorp eveneens een hostel uitbaat, met de vraag of zij Natacha kon opvangen.

Volgens López arriveerde de Belgische vrouw, die vloeiend Spaans sprak, tussen 19 uur en 20 uur in haar logement.

“Nadat ze zich op de derde verdieping had geïnstalleerd, kwam ze vragen waar ze kon dineren", zegt López. De hosteleigenares raadde een plek iets verderop aan en Natacha trok erheen. “Ze keerde om 23 uur terug en vertelde me dat ze de volgende dag vijf dagen naar de Colca Canyon zou gaan”, aldus López.

Natacha vroeg aan de uitbaatster of ze haar rugzak kon achterlaten. Voor López was dat geen probleem en ze zei aan de Belgische dat ze alleen de aankomende nacht in rekening zou brengen.

Onderzoek

De hosteluitbaatster is de laatste die Natacha heeft gezien. Op 24 januari deed ze de deur nog voor haar open, toen onze landgenote ‘s ochtends vroeg om 5 uur het hostel verliet. Natacha was toen in het zwart gekleed en droeg ook een kleine rugzak in dezelfde kleur.

Na de verdwijning van Natacha werd López door de politie ondervraagd. Er vond in haar herberg ook een sporenonderzoek plaats. “De luminoltest (om bloed te detecteren, nvdr.) heeft een mogelijke moord uitgesloten”, zegt López in La Republica. De vrouw gelooft niet dat er een misdaad is gebeurd. Ze zegt ook niks te verbergen. “Wij zijn een ondernemersfamilie en zijn hier niet om iets verkeerd te doen.”

Ambassadeur

Nog volgens La Republica is gisteren de Belgische ambassadeur in Peru, Mark Van de Vreken, aangekomen in het district Cabanaconde, in Arequipa, om de zoekacties in de vallei te coördineren. In het zoekgebied is een dertigtal agenten actief, verdeeld in drie brigades. Mogelijk reizen ook Belgische speurders binnenkort naar Peru. Het dossier is in ieder geval overgenomen door het federaal parket. “We denken erover na en zullen contact opnemen met Peruviaanse autoriteiten”, liet woordvoerder Eric Van der Sypt afgelopen weekend nog weten.

