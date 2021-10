Eerste pijpleiding van omstreden Nord Stream 2 met gas gevuld

China ontkent test met hypersoni­sche raket: “Was routine­test met ruimtevaar­tuig”

13:51 Peking heeft maandag bevestigd dat het onlangs lanceringstesten heeft uitgevoerd, nadat de Financial Times had bericht over tests met een hypersonische nucleaire raket. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende echter dat het om een raket ging. Woordvoerder Zhao Lijian had het over een "routinetest" met een "ruimtevaartuig".