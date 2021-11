Eerste foto van vermoedelijke ontvoerder Cleo (4): “Hij maakte zich verdacht door luiers te kopen”

Staatsse­cre­ta­ris Mahdi reageert op misnoegde hongersta­kers: “Regulari­sa­tie blijft uitzonder­lijk”

De voltallige regering moet het dossier van de actievoerders in de Begijnhofkerk, ULB en VUB opnieuw in handen nemen. Dat hebben de vier woordvoerders van de actievoerders gezegd op een persconferentie aan de Begijnhofkerk. “Staatssecretaris Sammy Mahdi heeft zijn woord gebroken, we hebben in hem geen enkel vertrouwen meer”, volgens advocaat Alexis Deswaef. “Als ik zou ingaan op de vraag van de hongerstakers, zouden er morgen in heel het land nieuwe hongerstakers zijn omdat ze geloven dat dat de manier is om papieren te krijgen", reageert Mahdi bij HLN LIVE.

3 november