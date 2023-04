Eerste Europese regels voor transacties met cryptomunten goedgekeurd

ANALYSE. Vreest het Westen plots weer voor een nucleaire oorlog? Of heeft het een goede reden om te doen alsof?

Het Westen lijkt plots weer bang voor nucleaire wapens, nu de Britten beweren dat Vladimir Poetin zich gaat verweren met “alle middelen die hij nog heeft”. Of dient dat angstbeeld om de Oekraïners naar de onderhandelingstafel te dwingen? “We moeten hen eerst nog veel zwaarder bewapenen, zodat ze Rusland verder kunnen verzwakken”, zegt een gewezen Amerikaanse topdiplomaat. “Maar daarna moeten we die steun afbouwen, want anders dreigen er nieuwe gevaren.”