Eerste échte winterprik doet ons (eindelijk) de gaskraan opendraaien, maar: “Zal nodig zijn om de thermostaat ook bij deze temperaturen enkele graden lager te houden”

Oekraïners moesten weeskinde­ren verbergen om Russische deportatie te voorkomen

Uren nadat Rusland in februari Oekraïne was binnengevallen, begon het gezondheidspersoneel van een kinderziekenhuis in het zuiden in het geheim plannen te maken om de baby’s te redden. De Russen werden ervan verdacht weeskinderen in beslag te nemen en naar Rusland te sturen, dus begon het personeel van het kinderziekenhuis in de stad Cherson medische dossiers van de weeskinderen te vervalsen, zodat het leek alsof ze te ziek waren om te verhuizen.

5 december