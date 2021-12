Eerste dode door ‘milde’ omikronvariant doet schrik groeien

In het Verenigd Koninkrijk is een dode gemeld door de omikronvariant van het coronavirus. Het gaat om het eerste bevestigde sterfgeval in de wereld. De wetenschap is nog niet zeker hoe zwaar het ziektebeeld van omikron is, maar er zijn wel tekenen dat die de bescherming door vaccinatie omzeilt en dus heel besmettelijk kan zijn. In Denemarken, dat maandag het hoogste aantal besmettingen met de omikronvariant ter wereld telde, waarschuwt een topwetenschapper dat die hoge cijfers méér te maken hebben met het opsporen van varianten dan met de ware verspreiding en dat de toestand elders in Europa hoogstwaarschijnlijk even ernstig is.