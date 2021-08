Eerst vergadering en dan een duik in het zwembad: de ‘workation’ zit in de lift

Wit-Russische activist verdwenen in Kiev

4:20 In de Oekraïense hoofdstad Kiev is gisteren een Wit-Russische activist verdwenen. Het gaat om het hoofd van een ngo - het Wit-Russische Huis in Oekraïne - die hulp biedt aan Wit-Russische burgers die de repressie in hun land zijn ontvlucht. Dat heeft zijn organisatie gemeld via Telegram.