Eerst nog enkele dagen bewolkt, maar vanaf donderdag wordt het weer zonniger

We krijgen vandaag veel wolken en over het westen en het noordwesten ook soms nog lichte neerslag. Ook woensdag blijft het nog vaak bewolkt. Maar vanaf donderdag verandert de situatie en wordt het opnieuw zonniger, meldt het KMI. Na het afgelopen stralende weekend, lijkt het ook dit weekend meestal zonnig te blijven met maxima rond 9 graden in het centrum.

Deze namiddag is het over het westen en het noordwesten zwaarbewolkt met nog kans op wat lichte neerslag. Over het centrum en het oosten blijft het overwegend droog maar is het, afgezien van enkele lokale opklaringen, meestal bewolkt. De maxima schommelen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden in de Kempen.



Vanavond en vannacht kan er over het westen lokaal nog steeds wat lichte neerslag vallen, terwijl het elders nagenoeg droog blijft met vrij veel middelhoge en hoge wolkenvelden. De minima liggen tussen -3 en 0 graden in de Ardennen, rond 1 à 2 graden in het centrum en 5 graden aan zee.

Morgen/woensdag is het vooral in de voormiddag bewolkt tot zwaarbewolkt met over het westen kans op wat gedruppel. In de namiddag wordt het vanaf het noordoosten stilaan vrij mooi met hoge sluierwolken, maar richting Franse grens en het westen blijft het nog eerder bewolkt. We halen maxima van 6 à 7 graden in de Hoge Ardennen tot lokaal 10 of 11 graden in het noordoosten en het centrum.



Donderdag is er vrij veel bewolking in het westen en het zuidwesten van ons land, met kans op een bui. Elders blijft het droog en vaak zonnig. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden in het centrum van het land.

Zon eist hoofdrol op

Vrijdag wordt het dan overal zonnig. Enkel in het westen zijn er ‘s ochtends nog wat wolkenvelden mogelijk, maar ook daar eist de zon later de hoofdrol op. De maxima liggen tussen 6 graden in de hoge Ardennen en 11 graden in Laag-België.

Zaterdag wordt een zonnige dag. ‘s Ochtends moeten we in de meeste regio’s wel rekening houden met matige vorst. Daarna stijgt het kwik naar waarden tussen 4 graden in Hoog-België en 8 of 9 graden in Laag-België.

Zondag zou het droog en zonnig worden. Talrijke wolkenvelden bevinden zich echter boven de Noordzee en Nederland en het is niet uitgesloten dat deze zich geleidelijk meer in onze richting verplaatsen. De verwachting blijft dus nog onzeker.

Opletten voor CO-intoxicatie

Het KMI signaleert ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Het KMI benadrukt dat iedereen zeer oplettend moet zijn bij symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken want die kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie.