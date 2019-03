Een week goed nieuws: zwartgeblakerde puppy’s uit brand worden gered en andere verhalen die je blij maken TVC

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Het miraculeuze moment waarop puppy’s uit brand worden gered

In het Thaise Nakhon Ratchasima bemerkten brandweerlui enkele kleine hondjes tijdens het blussen van een bosbrand. De zwartgeblakerde diertjes zaten naast de weg en raakten waarschijnlijk niet voorbij het hek. De mannen brachten de puppy’s in veiligheid en gaven de beestjes een frisse douche.

Negen verpleegsters van dezelfde kraamafdeling tegelijk zwanger

Ze hebben daar natuurlijk ervaring zat met geboortes op de kraamafdeling van het Maine Medical Center in Portland, maar nu komt er toch een héél bijzondere babyboom aan.

Draadloze oplader van Apple komt er nu echt aan

Fans wachten al sinds 2017 op de AirPower, de draadloze oplader van Apple waarmee je zowel je iPhone, je smartwatch en je draadloze oortjes kan opladen. Een afbeelding op de verpakking van de nieuwe AirPods lijkt te suggereren dat de oplader er nu écht zit aan te komen.

Bij dit bedrijf krijgt iedereen een baan, zonder sollicitatie

Een sollicitatiebrief is niet nodig. Ook een cv of verklaring van goed gedrag hoeven werkzoekenden bij dit bedrijf niet in te leveren. Iedereen die zijn naam op een lijst zet, krijgt een baan bij MamaLoes.

Politiehond spoort twee verdwaalde kindjes in het bos op

De ouders en buren hadden al drie kwartier naar twee verdwaalde kindjes van acht jaar gezocht in een bos in het Amerikaanse Virginia, toen uiteindelijk speurhond Bane werd ingezet. Het dier klaarde de klus in amper 15 minuten.

Boer Jan blijft bij Romina in België

Na maanden van wikken en wegen hebben ze de knoop doorgehakt: Jan (30) en Romina (27), die elkaar leerden kennen tijdens het afgelopen seizoen van ‘Boer Zkt. Vrouw’, kiezen voluit voor elkaar. De knappe cowboy, die vorige week op een vliegtuig stapte om Romina in haar West-Vlaamse thuisbasis te bezoeken, keert niet meer terug naar Australië. “Ik heb geen retourticket geboekt, ik blijf in Vlaanderen.” (HLN+)

Kankerpatiënten krijgen dure tandzorg voortaan terugbetaald

Kankerpatiënten en mensen bij wie het gebit nooit tot ontwikkeling kwam, krijgen tandzorg in de toekomst volledig terugbetaald. Inclusief de dure implantaten.

Opnieuw babygeluk in Pari Daiza: schattig klein brulaapje geboren

De ooievaar draait overuren in dierenpark Pairi Daiza. Donderdag werd er een schattig klein brulaapje geboren. En maandag kwam er ook al geweldig babynieuws van bij de ringstaartmaki’s.

Mickey en Minnie toveren glimlach op gezichtjes van zieke kinderen

‘Hoog’ en uitzonderlijk bezoek in het kinderziekenhuis Koningin Fabiola in Brussel. Niemand minder dat Mickey en Minnie Mouse kwamen een honderdtal jonge patiëntjes een hart onder riem steken. En dat deed hen zichtbaar deugd.