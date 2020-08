Een week goed nieuws: zwaarlijvige hond krijgt nieuwe thuis nadat vorige baasjes hem willen laten inslapen en andere verhalen die je blij maken TTR

23 augustus 2020

09u00 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Identieke tweeling trouwt met identieke tweeling, nu zijn ze samen zwanger: “Op genetisch vlak zijn onze kinderen broers of zussen”

Brittany en Briana Deane hadden al enige faam verworven door als identieke tweeling te trouwen met een... identieke tweeling. Nu doen ze er nog een schepje bovenop door samen zwanger te zijn. “We zijn dolgelukkig om dit nieuws met jullie te delen. Op genetisch vlak zullen onze kinderen broer of zus van elkaar zijn”, klinkt het in een post op Instagram. Lees hier meer.



Zwaarlijvige golden retriever krijgt nieuwe thuis nadat vorige baasjes hem wilden laten inslapen

Het is geen geheim dat honden van eten houden. Maar trop is te veel en te veel is trop. Golden retriever Kai was zo ernstig overvoed dat hij maar liefst 78 kilo woog. Véél meer dan een golden retriever normaal moet wegen. De viervoeter kon niet meer normaal bewegen, laat staan lopen of spelen. En dus besloten zijn baasjes hem naar de dierenarts te brengen voor een spuitje. De arts weigerde en bracht Kai naar een opvangcentrum. Daar werd de dikke loebas geadopteerd door een vrouw. Zij slaagde erin zijn leven te veranderen. Lees hier meer.

Bazart-frontman Mathieu Terryn verkoopt rosé in blik om muzieksector te steunen

Mathieu Terryn, frontman van de Nederlandstalige popgroep Bazart, wil de muzieksector steunen. Daarom verkoopt hij rosé in blik en gaat een deel van de opbrengst naar de sector. Vanavond verkocht hij de wijn in persoon in restaurant Pagos in Gent. Lees hier meer.

Evenepoel en Jakobsen peppen elkaar op: “Feit dat we nog leven betekent dat de wielersport nog niet klaar is met ons”

Ook in slechte tijden trekken de renners van The Wolfpack zich aan elkaar op. Remco Evenepoel en Fabio Jakobsen revalideren beide van een zware valpartij. Op Instagram liet Evenepoel weten dat beide renners steun vinden bij elkaar. “Ik ben trots op je eerste stappen”, stuurde Jakobsen. Lees hier meer.



Vier maanden nadat haar been werd geamputeerd, staat Sam (18) al op surfplank: “Als ik in het water lig, voel ik me de gelukkigste persoon ter wereld”

De moedigste 18-jarige van Vlaanderen. Een verhaal van dromen waarmaken. Op 9-jarige leeftijd kreeg Sam Carton CPRS, een zeldzame ziekte, opgelopen na een beenbreuk. Na jaren in het ziekenhuis en in revalidatiecentra werd haar been geamputeerd. Een zware beslissing, maar voor het eerst in 9 jaar heeft Sam geen pijn meer. Op 4 maanden revalideerde ze en leerde ze surfen. Nu pakte ze haar eerste golf. “Dat gevoel is zo bevrijdend.”Lees hier meer. (+)

Portugese president (71) springt in zee om twee vrouwen in nood te helpen redden

De 71-jarige president van Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, aarzelde niet toen hij zaterdag twee vrouwen in nood zag in de zee aan een strand in de Algarve. De kajak van de dames was gekapseisd en de president dook het water in om hen te helpen redden. Lees hier meer.



Danshit ‘Jerusalema’ op 1 in de Belgische Ultratop

Een paar weken geleden ging een groepje jongeren uit Angola viraal op YouTube en TikTok, dat dankzij hun grappige dansje op het nummer ‘Jerusalema’. Dankzij hun geniale ingeving staat hun nummer nu in verschillende landen op 1 in de ultratop. Ook in België. Lees hier meer.



Nog geen week na zware val in Lombardije zet Remco Evenepoel eerste stappen

Remco Evenepoel kon vandaag zijn kansen niet verdedigen op het Belgisch kampioenschap tijdrijden. De renner van Deceuninck-Quick.Step zocht dan maar een uitdaging in z’n ziekenhuiskamer. Evenepoel zette zijn eerste stappen op krukken. Lees hier meer.



