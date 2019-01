Een week goed nieuws: ZOO verwelkomt wandelende haaien en andere verhalen die je blij maken

TVC

27 januari 2019

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

ZOO verwelkomt voor eerst in geschiedenis baby epaulethaaitjes

Primeur in de zoo van Antwerpen: voor het eerst zijn daar epaulethaaien geboren, beter bekend als wandelende haaien. Er zijn vier jongen, allen nauwelijks 10 centimeter groot, en ze stellen het goed.

Erin en Abby waren in juni 2017 nog een siamese tweeling, zo zien ze er nu uit

De zussen waren pas tien maanden oud toen ze gescheiden werden. Voor het eerst geven de artsen meer details over de complexe operatie. “We scheidden het bot dat de tweeling verbond en duwden ze vervolgens, erg langzaam, uit elkaar“, legt dokter Gregory Heuer uit.

Nieuwe film met Matteo Simoni en ‘Over Water’ genomineerd voor Amerikaans filmfestival

Vier Vlaamse producties hebben een uitnodiging op zak voor het Cinequest Film & Creativity Festival, een toonaangevend Amerikaans festival dat jaarlijks plaatsvindt in San Jose, de hoofdstad van Silicon Valley. Het gaat om de speelfilm ‘Trio’ van Matteo Simoni, Ruth Beeckmans en Bruno Vanden Broecke en de VRT-reeksen ‘Undercover’, ‘Over Water’ en ‘Taboe’.

Onbekende gulle gever legt 160.000 euro op altaar: ‘Voor Afrika’

Op het altaar van een kerk in het Duitse Beieren heeft een onbekende 160.000 euro achtergelaten voor hulpprojecten in Afrika. “Zoiets gebeurt niet vaak”, zei de woordvoerder van het bisdom, Clemens Neck.

Internationale Vrouwendag wordt in Berlijn een officiële feestdag

Het deelstaatparlement van Berlijn heeft vandaag de Internationale Vrouwendag op 8 maart goedgekeurd als een officiële feestdag. Zowel vrouwen als mannen die in de Duitse hoofdstad wonen, moeten dan niet gaan werken.

Liefde overwint alles: koppel trouwt op grens Mexico en VS

Een Mexicaans koppel is getrouwd op de grens van de VS met Mexico in Texas. De enige optie voor het verliefde stel: de visa van de kersverse echtgenoot is verlopen en hij moest noodgedwongen terug naar zijn thuisland Mexico. Maar dat weerhield de twee er niet van te trouwen op de grens.

Meer dan 100.000 abonnees: MNM krijgt de Silver Creator Award van YouTube

Google en YouTube Belgium-woordvoerder Michiel Sallaets kwam Peter en Julie in De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow feliciteren met de prestatie. Intussen heeft de jongerenzender ook al meer dan 100.000 volgers op Instagram.