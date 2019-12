Een week goed nieuws: Wouter schonk 100.000 euro aan Rode Neuzen Dag en andere verhalen die je blij maken tvc

08 december 2019

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

“Ik verdien er geen cent aan, maar het geeft mij ongelofelijk veel energie”

Het imposante bedrag van 100.000 euro bracht Wouter Cauwenbergh op zijn eentje bijeen met CUBZZ, een merk dat zijn opbrengst gebruikt om bestaande goede doelen ten voordele van kinderen meer slagkracht te geven. “Ja, we kunnen de wereld veranderen!”

Na de 350 kaartjes is het tijd voor een feestje: Elza blaast haar 106 kaarsjes uit

Elza Roels werd afgelopen woensdag in de bloemetjes gezet. De oudste inwoonster van Destelbergen mocht op zondag 1 december 106 kaarsjes uitblazen.

Politie vangt snoepdieven en schenkt buit aan goed doel

De Gentse politie heeft bij een controle-actie een lading snoep aangetroffen en heeft besloten de buit naar een opvangtehuis te brengen. “Nu we zelf geen snoep moeten kopen, kunnen we het schoolgeld van de kinderen betalen.”

In Polen gestrande tijgers op weg naar beter bestaan in Spanje

De dieren waren eind oktober onder erbarmelijke omstandigheden onderweg van Italië naar de Russische republiek Dagestan, waar ze waarschijnlijk in een circus zouden belanden.

Veelbelovend onderzoek: kankercellen lijken ‘geneutraliseerd’ door gewichtloosheid

Een Australische expert in ruimtegeneeskunde stuurt binnenkort kankercellen naar het Internationaal Ruimtestation ISS om te onderzoeken of de cellen kunnen overleven in de ruimte. Uit de eerste experimenten op aarde blijkt immers dat gewichtloosheid de overgrote meerderheid van de onderzochte kankercellen neutraliseert.

Boer Gerard en Marijke kiezen voor een latrelatie: “Als je elkaar ziet, is het altijd feest”

Cupido leek in ‘Boer Zkt. Vrouw’ al z’n pijlen te hebben gemist. Maar Marijke (42) was dan toch getroffen. Terug in België kon ze boer Gerard (43) niet vergeten. Ze bleven contact houden, en een diepgaand gesprek onder vier ogen deed de waakvlam opflakkeren.

Schattige kleine neushoorn geboren in Pairi Daiza

In dierenpark Pairi Daiza is een neushoorn geboren. De geboorte is extra bijzonder omdat het om een bedreigde zuidelijke witte neushoorn gaat.

“Deze technologie kan het aantal verkeersdoden halveren”

Slimme, voorspellende technologie in auto’s kan het aantal verkeersdoden met 44 procent terugdringen. Dat claimt het bedrijf MDGo uit Israël, dat met sensorgegevens en kunstmatige intelligentie de verwondingen van inzittenden kan voorspellen.

Dakloze (51) die van straat werd geplukt heeft plots zicht op carrière als mannequin

Een man uit Doornik die bijna vijf jaar lang dakloos was en onlangs bij toeval van straat werd geplukt net voor de start van een modeshow, heeft nu zicht op een carrière als mannequin. “Plots gaat het de goede richting uit.”