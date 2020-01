Een week goed nieuws: wolven August en Noëlla zijn een koppel en andere verhalen die je blij maken ttr

19 januari 2020

09u00 2 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

August en Noëlla zijn nu ook officieel een koppel

Het hing al even in de lucht en nu zijn er ook camerabeelden van: wolven August en Noëlla hebben elkaar gevonden! Als daar maar kinderen van komen, denken de fans intussen. Het Agentschap voor Natuur en Bos verspreidde videobeelden waarop de twee geliefden samen te zien zijn.

Vrijwilligers redden achtergebleven dieren nadat Filipijnse vulkaan as en lava spuwt

De inzet van vrijwilligers om dieren te redden na de uitbarsting van vulkaan Taal op de Filipijnen is hartverwarmend. Inwoner Edsel Paredes is een van hen. Hij weigerde te vluchten en zijn huis achter te laten. Paredes wilde koste wat kost anderen helpen. Samen met andere vrijwilligers zoekt hij dagelijks naar achtergebleven dieren in de omgeving rond de vulkaan Taal. “Gisteren hebben we nog 41 honden en 25 katten kunnen redden”, aldus Paredes.

Kiana is de absolute recordhoudster in ‘Blokken’

‘Blokken’ heeft een nieuwe ultieme recordhoudster. Kiana Buttiens (25) won haar twaalfde aflevering in de quiz en wordt met dertien deelnames alleen recordhoudster. Kiana, die aan de KULeuven onderzoek doet naar kankerbestrijding, volgt daarmee huisarts Ewout Leys op die anderhalf jaar geleden twaalf keer deelnam. De twintiger, die op vijf dagen na precies even oud is als de quiz zelf, heeft inmiddels 12.000 euro op haar rekening staan.

Leuvense start-up ontwikkelt game om kinderen van stotteren af te helpen

De Leuvense start-up Say It Labs ontwikkelde een videogame voor stotterende kinderen. De personages worden al pratend bestuurd, en dat maakt van het spel een vorm van spraaktherapie. “Het spelelement maakt het extra motiverend voor de kinderen”, zegt Kurt Eggers, docent spraakontwikkeling aan de Thomas More-hogeschool. “De ideale aanvulling voor sessies bij de logopedist, dus.”

Diego, de reuzenschildpad die zo veel seks had dat hij zijn soort van de ondergang redde, mag na 44 jaar op pensioen

Op een dag vind je de job van je leven. En mag je na een rijkgevulde carrière en tientallen jaren hard labeur op welverdiend pensioen. Dat is kort samengevat het levensverhaal van de ondertussen meer dan honderd jaar oude reuzenschildpad Diego. Die werd in 1976 naar de Galapagos-eilanden gehaald om er zijn soort, de Chelonoidis hoodensis, van het uitsterven te behoeden via een uitgekiend kweekprogramma. En met succes: 40 procent van alle reuzenschildpadden op het Galapagos-eiland Española hebben hem vandaag als stamvader.

Ward zamelt meer dan 11.000 euro in voor het goede doel door gesigneerde voetbaltruitjes te veilen

Toen Gentenaar Ward Diricks (31) in september te horen kreeg dat hij botkanker had, bleef de wereld even stilstaan. Tijdens de ziekenhuisopnames die volgden werd hij telkens geconfronteerd met andere patiënten die aan het vechten waren voor hun gezondheid. Bij het zien van zoveel wilskracht besloot hij een helpende hand toe te reiken. Als personal coach en voetbaltrainer kwam de dertiger op het idee om voetbaltruitjes te verzamelen, te laten signeren door topspelers zoals Thibaut Courtois, en te veilen voor het goede doel.