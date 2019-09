Een week goed nieuws: weldoener schenkt slachtoffers kapotgesneden zwembad een nieuw exemplaar en andere verhalen die je blij maken tvc

01 september 2019

09u31 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

“Ik was echt overdonderd door de vele mensen die ons wilden helpen”

Vandalen sneden het zwembad stuk waar alleenstaande mama Kris Truyts lang voor gespaard had. De verdeler van de zwembaden bezorgde het gezin een nieuwe kuip.

Gigantisch ‘vlot’ van puimsteen drijft naar Australië en kan Great Barrier Reef helpen helen

Een enorme rotsblok van vulkanisch gesteente zo groot als Manhattan drijft richting Australië. Dat kan goed nieuws zijn voor het bedreigde Great Barrier Reef, omdat het ‘vlot’ puim heel wat zeeleven meezeult.

Six Flags gaat in woestijn rollercoaster bouwen die 250 kilometer per uur gaat

Saudi-Arabië heeft plannen om ’s werelds grootste, langste én snelste rollercoaster ooit te gaan bouwen in de woestijn. The Falcon’s Flight zal snelheden tot 250 kilometer per uur gaan halen en komt in Six Flags Qiddiya.

Papa die elke week 2.600 km reed om ontvoerde dochter te zien, heeft haar eindelijk terug

Ongeveer een jaar geleden vertelde Francky in onze krant hoe hij elke week naar Slovenië reed om anderhalf uur bij zijn ontvoerde dochtertje te zijn. Nu is ze terug. “Mocht ze niet gelukkig zijn, ik liet haar terugkeren.” (HLN+)

In strijd tegen voedselverspilling verkoopt Lidl net niet vervallen producten aan dumpingprijzen

Momenteel loopt een proefproject in Luxemburg dat in het najaar wordt geëvalueerd. De kans is groot dat je daarna ook bij Lidl in Vlaanderen een biefstuk voor amper 25 cent op de kop kan tikken. (HLN+)