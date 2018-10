Een week goed nieuws: waarom de 'beestigste dokters' in Gent werken en andere verhalen die je blij maken redactie

07 oktober 2018

09u45 8 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

James Allison werd bijna uitgehoond voor zijn revolutionaire behandeling tegen kanker. Nu heeft hij de Nobelprijs voor Geneeskunde gewonnen

De Amerikaanse wetenschapper verloor toen hij elf was zijn moeder aan kanker. In haar hals had ze brandwonden, pijnlijke restanten van radiotherapie. De jonge James was ontgoocheld: "Is dát hoe je kanker geneest?" Vandaag wordt Allison beschouwd als de man die van kanker misschien een chronische ziekte maakt, in plaats van een lethal weapon.

Deze studentenvereniging houdt het braaf en gezond: "Waarom bier zuipen als je thee kan slurpen?"

De typische studentenvereniging is niet langer hip, Moeder Theepot is dat wel. Ze zijn niet bejaard, ook niet Engelstalig. Neen, het zijn gewoon studenten die zin hebben in "wat anders".

‘Make Belgium Great Again’ lanceert samen met BV’s emoji tegen cyperpesten. En het helpt nog ook, zeggen experts.

Nadat ze bijna 32.000 Vlamingen zover hebben gekregen dat ze na hun dood hun organen afstaan, willen de makers van het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’ cyberpesten de wereld uit helpen. Het geheime wapen tegen online bagger? Een emoji, te gebruiken bij elke haatboodschap die op uw schermpje passeert.

Dappere bejaarde dame (91) mept overvaller haar huis uit: “Met stokbrood en leugentje om bestwil”

Niemand weet hoe hij/zij zal reageren bij een overval, maar de reflex van Marie-Thérèse Steirer (91) is zeer moedig te noemen.

Toen de Joodse Norbert als peuter moest onderduiken bij een Kortrijks gezin, gaf zijn onderduikzusje Mona hem een teddybeer. "Die beer gaf me een nooit vergeten gevoel van troost en veiligheid"

De knuffel van de 77-jarige man krijgt nu een plaats in de Mechelse Kazerne Dossin. Bijzonder, want zo vaak komt het niet voor dat een museum over de jodenvervolging en de Holocaust een item in handen krijgt van een overlevende.

Tot eind volgende week 'indian summer XXL'

Berg die jurkjes en sandalen nog niet op, want het blijft 'abnormaal' warm. Temperaturen tot 25 graden, alsjeblieft.

De beestigste dokters werken in Gent

In het Gentse AZ Sint-Lucas gaan de dokters letterlijk goedgemutst aan de slag. Bij bezoekjes aan kinderen lopen ze er rond als een koala, konijn of eenhoorn.

En om af te sluiten: de trouwdag van Jen en Steve werd nog mooier na een photobomb van deze wereldberoemde popster.