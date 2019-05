Een week goed nieuws: vermiste wandelaarster na 16 dagen levend teruggevonden en andere verhalen die je blij maken

tvc

26 mei 2019

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Vermiste Hawaiiaanse teruggevonden

‘Levend gevonden’, krabbelen vrienden van Amanda Eller haastig op de vermissingsposters die overal op het Hawaïaanse eiland Maui voor haar zijn opgehangen. De wandelaarster verdween ruim twee weken geleden spoorloos, nadat ze eropuit trok in bosreservaat Makawao.

Het Warmste dorp van Vlaanderen helpt zieke Seppe

In Heppen, ondertussen het Warmste Dorp van Vlaanderen, heeft de werkgroep ‘Steun Seppe’ maar liefst 175.532 euro ingezameld. Wafels, wandelingen, Seppebroden: niets was hen te veel om hun vijfjarig dorpsgenootje te helpen.

Agent adopteert verloren puppy

Een agent van de Antwerpse politie heeft een nobele daad gesteld. De man adopteerde een puppy die tijdens toezicht aan Park Spoor Noord door het wijkteam was aangetroffen.

Daar zijn de eerste Zeeuwse mosselen van het seizoen

In Zeeland heeft mosselkotter ZZ-4 de eerste mosselen van het seizoen opgehaald. De oogst van de hangcultuur smaakt dit jaar lekker “mals en zilt”.

Meisje (7) gevierd door hulpdiensten omdat ze leven van haar vader redt

Een meisje van 7 jaar is in de bloemetjes gezet voor haar heldendaad. Toen haar vader het bewustzijn verloor, bleef Camille M. (7) kalm, belde de hulpdiensten en legde hen ook meteen uit welke medische behandeling hij volgde. “Hierdoor redde ze zijn leven.”

Er is leven na ‘Game of Thrones’: drie nieuwe series, een boek en een documentaire

‘Game of Thrones’ is voorgoed voorbij. Ook al viel het einde niet bij iedereen in de smaak, het verlies van de reeks is een zware klap voor grote fans van de wereld van Westeros. Geen nood, er is wel degelijk leven na ‘Game of Thrones’. Zo zijn er ondertussen al drie nieuwe spin-offs in de maak.

Vanaf 2021 geen plastic rietjes en bestek meer

De producten die verantwoordelijk zijn voor het gros van het zwerfvuil op zee worden in 2021 definitief uit de handel genomen.De Europese lidstaten hebben het verbod op wegwerpplastic definitief goedgekeurd nadat het Europees Parlement het licht al op groen had gezet.

Vrouw (29) bevallen van zesling

Een Poolse vrouw van 29 jaar, die al een kind heeft, is in Krakau bevallen van een zesling: dat gebeurt maar één keer op 4,7 miljard.