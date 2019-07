Een week goed nieuws: verkleed als ridder vraagt

Wouter (29) zijn vriendin ten huwelijk en andere verhalen die je blij maken tvc

21 juli 2019

09u30 2 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Huwelijksaanzoek in hartje Brugge met middeleeuws toneelstuk

Wouter De Witte (29) heeft zijn vriendin Laura Descheemaecker (27) ten huwelijk gevraagd in hartje Brugge, verkleed als ridder én tijdens een middeleeuws toneelstuk. “Neen, zo’n aanzoek had ik nooit verwacht”, glimlacht Laura.

Louis (86) ontroert als hij bundel met positieve reacties over opruimwerk krijgt

Het verhaal van Louis Jacobs, de 86-jarige Diegemnaar die al jaren elke dag het gemeentelijk park en de omliggende straten zwerfvuilvrij maakt en desondanks af en toe uitgelachen en beschimpt wordt, heeft op sociale media heel wat positieve reacties losgeweekt. Maar aangezien de man geen internet heeft, kon hij ze zelf niet lezen. En dus bundelde dorpsgenoot Danny Gooris alle commentaren.

Babyflamingo Umi geboren in Antwerpse Zoo

Op 12 juli is babyflamingo Umi geboren. Het 100 gram zware beestje stelt het goed en de ouders zorgen erg goed voor hun kleine spruit. Schattigheid alom.

Huisfotograaf Kamiel is klaar voor zijn 15e Tomorrowland

De ferventste van alle 200.000 festivalgangers die Tomorrowland overspoelen, is er één van 81 jaar oud. Kamiel De Clerck miste als fotograaf nog geen énkele van de vijftien edities van het dancefeest. “Het is het hoogtepunt van mijn jaar.”

We staan minder in de file

Alvast in de eerste zes maanden van 2019 waren er minder files dan in de eerste helft van 2018. Is dat aan het zachte weer tijdens het voorjaar te wijten? Experten leggen uit hoe dat komt. (HLN+)

Strandgangers redden aangespoelde dolfijnen

Voor de kust van St. Simons, in de Verenigde Staten, lagen 27 dolfijnen. Zes daarvan waren aangespoeld op het strand waardoor ze niet meer konden bewegen. Strandgangers maakten een menselijke ketting om ervoor te zorgen dat de dieren niet tegen de rotsen zouden botsen en anderen duwden de dieren opnieuw de zee in.

Barmhartige piloot redt als Batman huisdieren van spuitje

De Amerikaanse piloot Chris van Dorn redt al zo’n vijf jaar ten dode opgeschreven huisdieren van een spuitje en brengt ze met zijn privévliegtuigje naar nieuwe baasjes. Dat doet hij echter niet als zichzelf, maar verkleed als zijn kinderheld Batman.