Een week goed nieuws: tweeling trouwt samen met partners tijdens dubbel huwelijk en andere verhalen die je blij maken

13 oktober 2019

09u30 5 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

“We doen alles samen, dus ook trouwen”

Tweelingbroers Sébastien en Laurent Neufkens (33) zijn samen met hun partners Tanja en Deborah in het huwelijksbootje getreden tijdens een dubbel huwelijk. Al sinds hun geboorte zijn de broers onafscheidelijk.

Wie een hond heeft, leeft langer

Dat blijkt uit twee studies die gepubliceerd werd in Circulation, het vakblad van de American Heart Association. Hondeneigenaars hebben maar liefst 24 procent minder kans om vroegtijdig te overlijden aan eender welke oorzaak.

Brit wint grote pot van Euromillions

Een Brit heeft vanavond de grote pot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is maar liefst 190 miljoen euro rijker, dankzij de winnende combinatie 7-10-15-44-49 en de sterren 3-12.

Ernstig verwaarloosde Bob ziet er een jaar later zó uit

Het hondje, genaamd Bob, werd eind september 2018 zwaar verwaarloosd aangetroffen bij de Kralingse Plas, een recreatiegebied in Rotterdam. Een jaar later is het hondje onherkenbaar: qua uiterlijk én gedrag.

Milanese politie troost op verjaardag beroofd kereltje (6) met nieuwe fiets

Op je verjaardag beroofd worden van je splinternieuwe fiets. Hoe teleurstellend kan een feestdag voor een 6-jarige uitpakken? Het overkwam een Italiaanse jongen vorige week. Dieven gingen er, terwijl de jarige op school zat, met zijn verjaardagscadeau vandoor. De moeder van de jongen belde de politie, die zich direct van zijn beste kant liet zien.

Nina Derwael pakt WK-goud op brug met ongelijke leggers

In de WK-finale van de brug met ongelijke leggers gaf Derwael geen krimp en pakte na Doha in Stuttgart haar tweede WK-titel op rij. “Het is onbeschrijflijk, even zot als vorig jaar.”

Will Smith werkt aan nieuwe versie ‘Fresh Prince of Bel-Air’

Westbrook, de productiemaatschappij van Will Smith, werkt aan een nieuwe versie van ‘The Fresh Prince of Bel-Air’, de komedieserie die in de jaren 90 zijn grote doorbraak betekende. Het zou gaan om een spin-off.

Baby Pia heeft levensreddende prik gekregen

De tien maanden oude Pia uit Wilrijk heeft de levensreddende prik met het medicijn Zolgensma gekregen. De opluchting bij de familie is groot: “Alles is heel vlot verlopen.”