Een week goed nieuws: tweekoppige schildpad viert 8ste verjaardag en andere verhalen die je blij maken TTR

31 mei 2020

09u00 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Tatyana Beloy mama van eerste kindje

Tatyana Beloy (35) is mama geworden van haar eerste kindje, dat nieuws deelde ze via Instagram. Het is een zoontje geworden dat Wolfgang heet. “Ik hou van jou, Wolfie”, schrijft ze bij een eerste foto van hen samen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Spring maar achterop bij mij...

Moederliefde op het water in Noordschote bij Lo-Reninge. Onze fotograaf Henk Deleu fotografeerde dit wonderschone tafereel in de Westhoek. Hier kun je nog meer schattige foto’s bekijken.

Tweekoppige schildpad Kianga viert 8ste verjaardag

Kianga, de Wielsbeekse schildpad met twee koppen, vierde donderdag haar achtste verjaardag. Straf, want acht jaar geleden had niemand durven denken dat het diertje zou blijven leven. Intussen heeft Kianga als ‘eredier’ van Wielsbeke al een soort van BV-schap verworven. Baasje Rony gaat met haar langs in scholen en op beurzen, hij onderhoudt een eigen Facebookpagina voor zijn huisdier, en met elk EK of WK voetbal laat hij haar de uitslagen voorspellen. Lees hier meer.

Kranige 103-jarige Amerikaanse viert genezing van corona met ijskoud biertje

Het coronavirus treft vooral oudere mensen, maar gelukkig zijn er ook heel wat die genezen. In de Amerikaanse staat Massachusetts heeft de 103-jarige Jennie Stejna het virus overwonnen en dat gevierd met een ijskoud biertje op haar bed in het rusthuis waar ze verblijft. Lees hier meer.

Dit weekend opent in Vlaanderen honderdste club van padel, de snelst groeiende sport ter wereld

“Een enorm mooi verhaal”, zo omschrijft Gijs Kooken, de CEO van Tennis Vlaanderen, de evolutie van padel – de snelst groeiende sport ter wereld – in Vlaanderen. Bij de opstart van ‘padel by Tennis Vlaanderen’ in september 2016 waren er zeven clubs die over padelvelden beschikten, dit weekend wordt club nummer honderd in de bloemetjes gezet. Feestclub van dienst: het Limburgse TC Lummen. Lees hier meer.

Katten geven goede voorbeeld: zo doe je aan social distancing

Als je zelf al eens winkelaars vervloekte in de supermarkt en dacht: ‘hoe moeilijk kan het zijn om 1,5 meter afstand te bewaren’, dan is het misschien een idee om deze foto’s mee te nemen de volgende keer je naar de winkel trekt. Want het goede voorbeeld, dat wordt gegeven door katten zo blijkt.

Citroen uitknijpen zonder citroenpers of gedoe met pitjes en spetters? Slimme truc gaat viraal op TikTok

Een nieuwe dag, een nieuwe TikTok-truc. Het laatste slimme idee dat op het sociale mediaplatform het levenslicht zag? Een manier om citroenen te persen zonder citroenpers en zonder gedoe met pitjes en spetters. Het enige dat je nodig hebt: een stokje. Bekijk het filmpje hier.

‘Down The Road’ sneller terug dan verwacht met extra aflevering

Veel sneller dan verwacht zullen fans van ‘Down The Road’ kunnen genieten van een nieuwe aflevering. Eén kondigde aan dat er een extra aflevering aan zit te komen waar de zes geliefde gezichten terug de tijd induiken.

Dit zijn de langste en mooiste stranden van Europa



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.