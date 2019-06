Een week goed nieuws: Thor (7) krijgt 3.500 postkaartjes voor zijn communie en andere verhalen die je blij maken

tvc

09 juni 2019

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

SOS HLN. Wens van Thor (7) komt uit

De brievenbus van de familie Braeckman in het Oost-Vlaamse Overmere kreeg kilo’s post te verwerken. Het grootste deel was voor de kleine Thor (7) bestemd, die kampt met een genetische hersenafwijking en gefascineerd is door postkaartjes. Nadat zijn mama een oproep deed via SOS HLN kreeg hij maar liefst 3.782 wenskaarten aan voor zijn eerste communie.

Pintjes van Jupiler deze zomer 5 centiliter groter

Goed nieuws voor wie houdt van een frisse pint. Als je deze zomer Jupiler bestelt op café, zal je glas in plaats van 25 centiliter 30 centiliter bier bevatten.

Overnachten in het huis van Monet? Dat kan nu via Airbnb

Het bekende Blauwe Huis van de impressionistische kunstenaar is nu beschikbaar voor iedereen die een vakantie wil doorbrengen op het Franse platteland, in het landelijke dorpje Giverny.

Familie geredde berberapen vindt onderdak in Planckendael

Een familie van zeven berberapen, in 2017 gered uit een illegaal Pools kweekcentrum, heeft zijn intrek genomen in Planckendael. Ze krijgen een plaats in een nieuw buitenverblijf dat zowat 2.500 vierkante meter groot is en verschillende klimbomen en een waterpartij heeft.

Zeven geredde berberapen kregen een warme thuis in #ZOOplanckendael . Ze worden regelmatig illegaal meegenomen vanuit hun natuurlijke habitat om als huisdier te dienen. Eenmaal bij ons, komen ze dan tijdelijk in een opvangcentrum omdat hun eigenaar ze niet meer kan of wil houden. pic.twitter.com/7UjLw0flr2 ZOO Planckendael(@ zooplanckendael) link

2 Brusselse restaurants halen top 50 beste pizzeria’s van Europa

Volgens de Italiaanse website 50 Top Pizza moet je dringend naar Brussel afzakken. In onze hoofdstad bevinden zich namelijk 2 restaurants waar je smaakpapillen een reis zouden maken naar het echte Italië.

Nooit meer een lekke band: over vijf jaar is het zover

Een lekke band of - erger - klapband is definitief verleden tijd met een nieuw type autoband dat over vijf jaar te koop zal zijn. Fabrikant Michelin introduceert de Uptis, een revolutionaire autoband waar geen lucht meer in zit.