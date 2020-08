Een week goed nieuws: teddybeer met stem van overleden moeder teruggevonden en andere verhalen die je blij maken TTR

01 augustus 2020

09u00 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Hartverwarmend: beer met stem overleden moeder is weer terecht, dankzij hulp van het internet

Mara Soriano (28) uit Vancouver, Canada, brak in tranen uit toen ze eindelijk haar meest kostbare bezit weer in de armen kon sluiten: een knuffel met een spraakbericht van haar overleden moeder. De vrouw had de hulp van het internet ingeschakeld, nadat haar rugzak met de beer werd gestolen. Na een lange zoektocht, die ook de aandacht van de Canadese filmster Ryan Reynolds trok, is de beer weer terecht. Lees hier meer.

Dolkomische confrontatie tussen hond en gillende marmot

In het Kazachse Burabay National Park kreeg een marmot het aan de stok met een loslopende hond. Het knaagdiertje was niet onder de indruk en richtte zich op. Dat leidde tot een komische confrontatie waarbij het knaagdiertje luid begon te gillen.



“Succesverhaal”: tijger maakt opmerkelijke comeback

In Bhutan, China, India, Nepal en Rusland maakt de tijger een opmerkelijke comeback. Het Wereldnatuurfonds (WWF) spreekt van een succesverhaal, maar waarschuwt voor de stroperij in andere delen van Azië. Lees hier meer.

Maxime (20) schenkt 2.400 euro aan psychiatrische afdeling waar hij zelf tegen depressie vocht

Maxime Hermans (20) uit Westmalle heeft dinsdagmiddag een cheque van 2.400,3 euro overhandigd aan Johan Goetschalckx van Oever, een afdeling voor crisisopnames van het psychiatrisch centrum Bethanië in Sint-Antonius Zoersel. Daar belandde hij in november 2018 vanwege een depressie. “Het gebeurt nog dat ik me slecht voel, maar ik weet dat ik er niet alleen voor sta”, getuigt Maxime dapper. Lees hier meer. (+)

Evenepoel zet straf nummer neer op Picon Blanco en pakt met overmacht leiderstrui in Ronde van Burgos

Bam, another one! Patrick Lefevere mag zijn gebruikelijke tweet bij een overwinning van zijn ploeg weer bovenhalen. En wat voor één: Remco Evenepoel (20) pakte op de steile Picon Blanco uit in de Ronde van Burgos. Onze landgenoot wordt ook de nieuwe leider. Lees hier meer.

Banksy doneert schilderijen om geld in te zamelen voor revaliderende kinderen

Banksy heeft een reeks schilderijen geschonken aan een liefdadigheidsinstelling die geld inzamelt voor een ziekenhuis in Bethlehem. Het drieluik, getiteld ‘Middellandse zeezicht 2017’, zou naar schatting tussen de £ 800.000 en £ 1,2 miljoen (omgerekend tussen de 879.000 en 1,3 miljoen euro ) opleveren. Lees hier meer.

Portemonnee na 15 jaar teruggevonden in Nederlands kanaal: “De foto’s zijn nog goed herkenbaar”

Simone Rolink uit het Nederlandse dorp Erica weet niet wat haar overkomt. De Drentse liet vijftien jaar geleden na een gezellig avondje op een terras haar portemonnee vallen in het kanaal. Nooit meer teruggezien. Tot donderdag, toen vakantievierende magneetvissers uit Doetinchem de portefeuille keurig terug bezorgden. Lees hier meer.

Matthias Schoenaerts toont prachtige dronebeelden van muurschildering voor koning Filip

De afgelopen maanden liet Matthias Schoenaerts (42) z’n creatieve talent al meermaals opmerken. Ook nu weer deelt hij op Instagram dronebeelden van z’n meest recente kunstwerk, ‘Humain’. Lees hier meer.



“Als ik ooit de lotto win, dan krijg jij de helft”: 28 jaar later is het nu werkelijkheid

Een groot gewonnen lot van 22 miljoen dollar (18,9 miljoen euro) in de Amerikaanse Powerball-lotto wordt netjes in twee gedeeld. Een belofte van 28 jaar geleden wordt zo werkelijkheid. Lees hier meer.



