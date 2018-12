Een week goed nieuws: studente redt man van blindheid en andere verhalen die je blij maken Redactie

16 december 2018

09u40 1 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Studente geneeskunde (22) laat vliegtuig landen zodat man niet blind wordt

“Is er een dokter aan boord?”, klonk het plots in het vliegtuig waarin Julia Bels (22) uit Maasmechelen zat. Niemand reageerde, dus bood de vijfdejaarsstudente geneeskunde zich aan. Ze stelde vast dat een Nederlandse veertiger ontzettend veel pijn had aan zijn oog. “Omdat hij riskeerde blind te worden, raadde ik de copiloot aan om een tussenlanding te maken.”

Deze nieuwe looptechniek is ideaal voor ouderen en mensen met overgewicht

Gaat wandelen te traag, maar is lopen te pijnlijk? Dan is er voor wie tóch wil joggen goed nieuws. Bewegingswetenschappers van de UGent ontdekten dat ‘grounded running’ het bewegingsstelsel een pak minder zwaar belast. Zo doe je het.

Belgische primeur voor UZ Gent: vrouw krijgt baarmoeder van hersendode donor

Artsen van het UZ in Gent hebben voor het eerst in ons land een baarmoedertransplantatie uitgevoerd. Een vrouw met het MRKH-syndroom - geen of een onderontwikkelde baarmoeder - kreeg de baarmoeder van een hersendode donor. Ten vroegste over een jaar zal de vrouw via ivf zwanger kunnen worden.

Als de kat in huis is, doen de vrouwen yoga: yogales en poezen blijken de perfecte match om tot rust te komen

De berghouding, de neerwaartse hond en de krijger… yogaposes doe je voortaan tussen de katten, in kattencafé Kuro Neko in Kortrijk. “Katten hebben een ontspannend effect op mensen”, zegt lesgeefster Annemie Vanneste.

Huisje, kindje, geen sigaretje meer: wie rookt wil daar steeds vroeger vanaf

Waren het vroeger vooral veertigers die van de sigaret probeerden af te geraken, dan zien verkopers van rookstopmedicatie nu een stijging in de verkoop aan dertigers. “Zij beginnen vaak aan een nieuwe levensfase: ze bouwen, krijgen kinderen... en daar horen sigaretten niet meer bij.”

“Overweldigend”: mama vindt dankzij oproep op HLN.be kinderbedje terug dat haar vorig jaar overleden papa beschilderde

Leen Adams uit Sint-Katarina-Lombeek verkocht het kinderbedje drie jaar geleden omdat ze het niet meer nodig had, maar deed een oproep op Facebook om het terug te vinden toen ze eerder dit jaar beviel van een derde kindje. Een dag nadat haar pakkende verhaal viraal ging, heeft ze het teruggevonden.

Dit jaar al 30 Lotto-miljonairs: 24 miljoen kleine en grote winnaars dankzij verdubbelde winstkansen



Toeval bestaat wél. Of toch als je de Nationale Loterij mag geloven. Sinds ze zo’n half jaar geleden de formule van het populairste loterijproduct van ons land vernieuwde, mochten meer spelers dan ooit van dat ‘toevalsgeluk’ proeven.

Dat spacetripje komt nu wel erg dichtbij: raketvliegtuig voor toeristen bereikt voor het eerst écht de ruimte

Twee piloten zijn er voor het eerst in geslaagd om de ruimte te bereiken met een raketvliegtuig dat bedoeld is voor toeristische ruimtetripjes. Volgens de Britse miljardair Richard Branson is het nog maar een kwestie van maanden voor de eerste toerist de ruimte in vliegt.

Amelie Albrecht (25) wint als eerste vrouw ooit Comedy Cup: “Eindelijk groeit besef dat vrouwen ook grappig zijn”

Een jaar geleden had Amelie Albrecht (25) nog nooit op een podium gestaan. Woensdagavond liet ze meer dan 100, bijna uitsluitend mannelijke, kandidaat-comedians achter zich en won ze Humo’s Comedy Cup. Ze omschrijft zichzelf als “een ongemotiveerde postbode met maar twee interesses, Duvel en Duvel”. De eerste: haar hond. De tweede: het bier. En dat is géén grap.

“Onze zoon wilde zoveel doen voor kankerpatiënten. Nu doen wij het in zijn plaats”

Nils was twee keer genezen van leukemie. Toen kwam de derde keer en was zijn lichaam op. Eén wens had hij nog. Hij wilde kanker draaglijker maken voor al wie de ziekte na hem zou krijgen. Twee jaar na het overlijden van Nils komt - met dank aan z’n ouders - die wens uit: alvast in het UZ Gent krijgen kankerpatiënten volgend jaar ‘better feeling bags’.