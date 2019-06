Een week goed nieuws: soldaat werd verliefd tijdens WOII, 75 jaar later vindt hij haar terug en andere verhalen die je blij maken tvc

16 juni 2019

09u30 1 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

“Je bent altijd in mijn hart gebleven”

Eerst twee maanden vurige passie, dan 75 jaar complete radiostilte: K. T. Robbins verloor zijn eerste grote liefde uit het oog toen hij tijdens de Tweede Wereldoorlog plots naar een andere kazerne in Frankrijk moest verhuizen. Maar de mooie herinnering aan haar, die zou nooit verdwijnen. In een reportage naar aanleiding van de herdenking van de bevrijding in Normandië liet de Amerikaanse soldaat nog één keer zijn hart spreken. France 2 zette de kroon op het werk door de tortelduifjes van weleer met elkaar te herenigen.

Pompbediende helpt jongedame met simpel gebaar uit de nood

Monet van Deventer wilde haar wagen laten voltanken, maar kwam tot de constatatie dat ze haar geld thuis vergeten was. Omdat ze net een gevaarlijke buurt moest passeren, besloot pompbediende Nkosikho Mbele de 100 Zuid-Afrikaanse Rand (6 euro) uit eigen zak te betalen. Nu is hij 30.000 euro rijker.

Buurtbewoner redt man uit brandende woning net als die bewustzijn gaat verliezen

Een buurtbewoner heeft een man gered uit een brandende woning in de Zottegemse deelgemeente Strijpen. “Ik wilde nog terugkeren om ook zijn vrouw te redden, maar de brand woedde te hevig”, vertelt Curt Van Caenegem. De vrouw werd uiteindelijk door de brandweer gered en ter plaatse gereanimeerd.

Jongen (11) werd zwaar gepest, nu krijgt hij Golden Buzzer in ‘America’s Got Talent’

Tyler Butler-Figueroa heeft het hart van alle kijkers én dat van de jury van ‘America’s Got Talent’ veroverd. De jonge knaap werd enkele jaren terug nog zwaar gepest door leeftijdgenoten, omdat hij werd getroffen door kanker. Om de moeilijke periode door te komen begon Tyler viool te spelen, en nu wou hij de jury graag laten zien wat hij al kan.

Week van het hartritme pakt uit met gratis cardiofitness en reanimatielessen

Na bijna 2.000 leerlingen van het secundair onderwijs te hebben onderwezen in reanimatie, opent de Week van het Hartritme nu de initiatielessen voor het grote publiek. Deze nationale sensibiliseringscampagne over hartritmestoornissen vindt plaats van 17 tot 21 juni.

De lach van Matteo Simoni brengt 4.200 euro op voor Joe-luisteraar

De eerste lach van Joe is bekend. Joe-luisteraar Britt uit Mortsel wint 4.200 euro dankzij de lach van Matteo Simoni.

Uitgestorven in het wild, maar Pairi Daiza gaat nu 50 Spix’ara’s uitzetten in Brazilië

Dat zal voor het einde van 2019 gebeuren in de Caatinga-woestijn in Brazilië, hun natuurlijke habitat. De iconische blauwe papegaaiensoort bekend van de animatiefilm ‘Rio’ is in het wild uitgestorven. Een delegatie van Pairi Daiza Foundation sloot vorige week in het Zuid-Amerikaanse land een overeenkomst met de Braziliaanse regering.

Eindelijk babygeluk voor Brits koppel na 13 miskramen

Laura Worsley verloor dertien kindjes nog voor ze geboren werden. Ze werd een veertiende keer zwanger en mocht vorig jaar eindelijk van babygeluk proeven. Ze beviel in september van dochtertje Ivy. Met dank aan vruchtbaarheidsspecialiste Siobhan Quenby.

Paters verkopen Westvleteren voortaan via webwinkel

De monniken van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren gaan de verkoop van hun felbegeerde Trappistenbieren voortaan anders organiseren. Een webwinkel zal het oude reservatiesysteem via telefoon vervangen.