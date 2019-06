Een week goed nieuws: showbizz-beloega’s losgelaten in gigantisch zeereservaat en andere verhalen die je blij maken

tvc

23 juni 2019

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Little Grey en Little White kunnen hun showbizzleven in China eindelijk echt achter zich laten

De twee beloega’s uit een pretpark in Shanghai zijn na een lange vliegreis aangekomen in IJsland. Daar zullen ze rustig verder kunnen leven in een groots en uniek zeereservaat.

KU Leuven opnieuw in top 100 van internationale universiteitsranking

De universiteit prijkt als 80ste op de lijst van de QS World University Rankings voor het jaar 2020, een plaats hoger dan het jaar voordien.

Olifantenreservaat beleeft voor het eerst een heel jaar zonder stroperij

In Mozambique heeft een van de grootste olifantenreservaten van Afrika een volledig jaar zonder stroperij achter de rug. En dat terwijl daarvoor elk jaar duizenden olifanten werden gedood. Het topjaar is te danken aan een nieuwe aanpak

In een week zes tweelingen geboren in AZ Groeninge

“Dat hebben we denk ik nog niet eerder meegemaakt hier, zes tweelingen in een week tijd. Het is een uniek gebeuren”, zegt adjunct hoofdverpleegkundige Carmen Dewaele.

Hij was vijf maanden vermist, maar bierdrinkende ekster én WK-mascotte Fonske is weer thuis

Fons de ekster stal vorig jaar de show tijdens de uitzending van de WK-wedstrijden op groot scherm in Roosbeek. Hij was steevast van de partij samen met zijn baasjes Michel en Odile. Die laatste waren dan ook doodongelukkig toen Fons begin dit jaar plots verdween.

Supermarkten komen met uitdoofscenario voor verpakkingen voor eenmalig gebruik

Plastic voor eenmalig gebruik heeft afgedaan in de Belgische supermarkten. Belangenorganisatie Comeos komt met een concreet uitdoofscenario - te beginnen in december, met het bannen van wegwerpzakjes in de groente- en fruitafdeling. (HLN+)

Merksemenaar wint tweede grootste Lotto-jackpot ooit in provincie Antwerpen

De zes juiste cijfers leveren een 55-plusser uit Merksem, die anoniem wil blijven, 4,5 miljoen euro op. “Huis kopen en winst delen met de kinderen.”

Koppel monniksgieren adopteert twee jongen

ZOO Planckendael is er als eerste ter wereld in geslaagd om een koppel monniksgieren twee jongeren onder de veren te laten nemen. Dat is belangrijk nieuws voor het voortbestaan van de soort.

Ijssalon zet Duvel-ijs op de kaart

Bij Cremerie Joy in Halle maken ze zelfs ijs van jullie favoriet bier. Uitbaatster Tanja Simons kreeg de opmerkelijke vraag van een buur die al graag eens een Duvel drinkt om ook daar eens ijs van te maken. “Ik heb wat geëxperimenteerd, maar het is me toch gelukt.”