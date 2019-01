Een week goed nieuws: Shane (26) heeft ernstige spierziekte, maar in de liefde wint hij de jackpot en andere verhalen die je blij maken

13 januari 2019

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Shane zit met zware beperking aan rolstoel gekluisterd, maar in de liefde wint hij de jackpot

Hij: een man met een zware beperking uit Pennsylvania, die sinds z’n tweede in een rolstoel zit. Zij: een vrolijke spring-in-’t-veld uit Minneapolis die zorgeloos door het leven fladdert. Op het eerste zicht lijken Shane Burcaw (26) en Hannah Aylward (25) niet voor elkaar bestemd, maar drie jaar geleden werden ze toch stapelverliefd op elkaar. In enkele inspirerende YouTubevideo’s zetten de tortelduifjes de passie voor elkaar in de verf. “We denken zelfs aan een kindje”, klinkt het.

Susan Boyle neemt na 10 jaar opnieuw deel aan ‘Got Talent’ en krijgt meteen een Golden Buzzer

10 jaar geleden liet ze alle monden openvallen toen ze auditie deed voor ‘Britain’s Got Talent’, en nu doet Susan Boyle (57) het weer in ‘America’s Got Talent: The Champions’. De Schotse zangeres kreeg meteen een Golden Buzzer van een laaiend enthousiaste jury.

Waarom je dit jaar minder betaalt voor je energie dan in 2018

Het is geweten: de energieprijzen swingen al een tijdje de pan uit. Een gemiddeld gezin betaalde volgens de Vlaamse energieregulator VREG in november 2018 maar liefst 375 euro meer voor elektriciteit en gas dan het jaar voordien. In 2019 dalen beide distributienettarieven, waardoor je gemiddeld al minstens 71 euro bespaart.

Amsterdammer brouwt 80.000 flesjes kerstbomenbier

Daags na de feestdagen is het op straat struikelen over de kerstbomen. De Amsterdamse brouwerij Lowlander Beer trekt het land door om afgedankte exemplaren te recyclen tot winterbier.

De eerste veganistische modeweek vindt binnenkort plaats in Los Angeles

Nu steeds meer ontwerpers bont bannen en in Helsinki de eerste ledervrije modeweek plaatsvond, gaan ze in Los Angeles zelfs nog een stapje verder.Van 1 tot 4 februari gaat daar namelijk de eerste Vegan Fashion Week door.

32 jaar lang werkte man met syndroom van Down in McDonald’s, nu gaat hij op pensioen

Russell O’Grady (50) was 18 jaar oud toen hij het uniform van fastfoodketen McDonald’s aantrok. Al snel werd hij een graag geziene en populaire werknemer van het filiaal in Northmead, Sydney. Mensen kwamen speciaal langs om hem te zien. Na 32 jaar trouwe dienst moet hij het nu wat rustiger aan doen. En dus gaat hij op pensioen.

Steeds meer studenten halen doctoraat: “Een groot kennispotentieel op onze arbeidsmarkt”

Vlaamse doctoraatsstudenten brengen steeds vaker hun project tot een goed einde. Vandaag dienen zeven op de tien hun proefschrift ook effectief in. Achttien jaar eerder slaagde nog minder dan de helft.