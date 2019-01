Een week goed nieuws: Scarlet (11 maanden) kan eindelijk horen en andere verhalen die je blij maken

TVC

20 januari 2019

09u30 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Scarlet (11 maanden) kan eindelijk goed horen, en krijgt meteen de slappe lach

Scarlet was drie maanden te vroeg geboren en had een darminfectie opgelopen. De antibioticakuur die ze daarvoor kreeg, veroorzaakte gehoorschade. Vorige week kreeg de kleine meid een hoorapparaat op maat. Haar reactie verovert ongetwijfeld ieders hart.

Maak kennis met Thandie, de gorillababy van Zoo Antwerpen

De babygorilla in de Zoo van Antwerpen heeft twee maanden na haar geboorte een naam gekregen. Wie op kraambezoek kwam bij de gorillafamilie kon zijn favoriete naam achterlaten.

Primeur: er groeien nu ook planten op de maan

Voor het eerst in de geschiedenis hebben onderzoekers planten geplant op de (achterkant van de) maan. Een ecosysteem van minder dan drie kilogram moet Chinese wetenschappers belangrijke informatie opleveren over de leefomstandigheden, zodat ze er zo snel mogelijk een ruimtestation kunnen bouwen.

Zonder broek de metro op: de No Pants Subway Ride in 50 amusante foto’s

Blote benen op de metro in de winter? Welkom op de No Pants Subway Ride. Voor de achttiende keer werd het prettig gestoorde evenement inmiddels al georganiseerd, en dat in tientallen steden. De deelnemers doen alsof reizen zonder broek de normaalste zaak van de wereld is, met de nodige verwonderde blikken tot gevolg.

Vanaf 31 maart kan je vanuit Antwerpen en Brussel voor 29 euro met de Thalys naar Disneyland

Nog twee maanden geduld en dan kan je met de Thalys rechtstreeks van Antwerpen en Brussel naar Disneyland in Parijs sporen. Om de nieuwe verbinding in de kijker te zetten liet de Thalys een van zijn treinen op een magische manier bekleden.

Kolvende moeder legt bovenmenselijke prestatie af en wint ultrarace van 431 kilometer

De Britse ultraloopster Jasmin Paris won als eerste vrouw de Montane Spine Race, een wedstrijd over 431 kilometer van centraal Engeland naar Schotland. En dat terwijl ze tussen de wedstrijd door haar kolfmachine in gang zette om haar kind borstmelk te kunnen geven.

Romeo, ’s werelds eenzaamste kikker, vindt zijn Julia

Romeo, een eenzame Boliviaanse Sehuencas-waterkikker heeft eindelijk zijn Julia gevonden. Waarom dat zo bijzonder is? Tot voor kort dacht men dat de 11-jarige amfibie het laatst levende exemplaar van zijn soort was.

Jongetje viert als Michael Jackson het einde van zijn kankerbehandeling

De vijfjarige Solomon kreeg deze maand zijn laatste kankerbehandeling en dat moest gevierd worden. De jongen uit Seattle (VS) deed dat als zingende Michael Jackson-imitator. De gekende dancemoves en witte handschoen horen daar zeker ook bij. Solomon verovert zo harten over de hele wereld.

Ketnet brengt ‘Tik Tak’ terug naar het scherm

Nostalgie ten top voor de Ketnet-generatie: binnenkort zendt de jeugdzender immers nieuwe afleveringen uit van ‘Tik Tak’, de reeks vol figuurtjes voor de allerkleinsten. Het gaat trouwens om compleet nieuwe uitzendingen, en dus niet om herhalingen.