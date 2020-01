Een week goed nieuws: samen in de bres voor Australië en andere verhalen die je blij maken ttr

12 januari 2020

09u00 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Man kaapt favoriete Disneyfilm vriendin voor romantisch huwelijksaanzoek

Een Amerikaanse man heeft zijn vriendin op de meest romantische manier ten huwelijk gevraagd. Lee Loechler nam zijn geliefde mee naar een bioscoop om samen naar haar favoriete Disneyfilm Doornroosje te kijken, maar had een klein beetje gesleuteld aan het einde.

Breien en haken voor kangoeroeweesjes in Australië

Debby Goossens uit Antwerpen en Sarah Wenes uit Aalst namen het initiatief om de groep Team Belgium for Australië op te starten. De bosbranden in Australië raken niet alleen de mensen, maar ook miljoenen dieren zijn op de vlucht, blijven gewond of verweesd achter. Om al die weeskangoeroes en -koala’s warm te houden, is er een oproep van Australië om buideltjes en dekentjes op te sturen. Enkele honderden Vlamingen zijn volop aan het breien en haken.

Meester Ben redt leven van leerling Marthe (9) nadat ze zich verslikt

Nadat Marthe Fiers (9) zich had verslikt in een tussendoortje op de wijkschool De Vlinderboom in het Oost-Vlaamse Durmen, verloor ze het bewustzijn. Dankzij een geslaagde reanimatiepoging redde leerkracht Ben Dupont haar leven. “We zijn de school en meester Ben ontzettend dankbaar voor hun daadkracht”, zegt Gerrit Fiers, papa van Marthe.

Doris krijgt nieuwe thuis nadat ze vier keer in het asiel belandde

Hond Doris, 13 jaar oud, heeft niet bepaald een gemakkelijk leventje gehad. Over een periode van zes jaar tijd belandde de viervoeter liefst vier keer terug in het asiel waar ze in 2013 was achtergelaten door haar eerste baas. Een aaneenschakeling van pech zorgde ervoor dat ze telkens weer opnieuw afscheid moest nemen van nieuwe baasjes. Nu is Doris opnieuw geadopteerd.

‘Kijk Uit’-presentatrice eerste Belgische die legendarische ‘seven summits’ bedwingt

Het is haar gelukt. ‘Kijk Uit’-presentatrice Sofie Lenaerts (44) is erin geslaagd om de top te bereiken van Mount Vinson, de hoogste berg van Antarctica. Daarmee is ze de allereerste Belgische vrouw die erin slaagt om de ‘seven summits’ te bedwingen, de hoogste toppen van elk continent.

Leonardo DiCaprio redt leven van dronken man die overboord valt van cruiseschip

Acteurs redden doorgaans geen levens. Hoewel ze superhelden of briljante dokters spelen op het kleine scherm, worden ze in het echte leven zelden geconfronteerd met de taak om daadwerkelijk iemands leven te redden. Daar kwam voor Leonardo DiCaprio (45) plots verandering in tijdens een recente trip op een jacht in het Caraïbisch gebied. De oplettende acteur redde het leven van een dronken man die van het cruiseschip viel.