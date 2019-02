Een week goed nieuws: Pomme (3) wint wedstrijdje tegen politie en andere verhalen die je blij maken TVC

24 februari 2019

Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Pomme (3) op driewieler versus politiewagen

Een wedstrijdje tegen een politiewagen. Daarover moest de driejarige Nederlandse peuter Pomme niet lang nadenken. Ze liet de auto van de Rotterdamse politie al snel achter zich.

Baasje en Duitse herder na 8 maanden en 280 km verder herenigd

Tom Woollacott uit Massachusetts was er het hart van in toen zijn Duitse herder Kaiser in juni vorig jaar van huis wegliep. Acht maanden later konden baasje en hond elkaar eindelijk toch weer omhelzen.

Tomorrowland wordt 15 jaar en viert dat met eigen radiostation

Tomorrowland, het grootste festival op Belgische bodem, lanceerde maandag Tomorrowland One World Radio, een gloednieuw radiostation met exclusieve mixes, nieuwe tracks en de beste hits uit 15 jaar Tomorrowland.

Eerste ooievaars van het jaar geland in Planckendael

Na een half jaar overwinteren in warmere oorden is de grootste ooievaarskolonie van België terug thuis in de Zoo van Planckendael. En het moeten niet altijd baby’s zijn, dit jaar brachten de ooievaars de lente mee.

De grootste supermaan van het jaar

De grootste en felste volle maan van 2019 heeft zich laten zien en was op verschillende plekken prachtig waarneembaar. Een selectie van de mooiste kiekjes wereldwijd.

Amerikaan twijfelt geen moment en redt hondje uit bevroren meer

De Amerikaanse vrachtwagenchauffeur Don Chatten (49) uit Buffalo mag zich een held noemen, nadat hij een hondje van de verdrinkingsdood redde. Een foto van een kletsnatte Chatten met in zijn armen het onderkoelde hondje is een groot succes op sociale media.

Twee Belgen winnen meer dan 300.000 euro met Euromillions

Een Belg heeft bij de trekking van Euromillions meer dan 300.000 euro gewonnen. Een Ierse winnaar had nog een tikkeltje meer geluk. Hij ging aan de haal met de jackpot van 175.000.000 euro. Ook afgelopen vrijdag won een Belg al meer dan 300.000 euro.

Nieuwe kampeermogelijkheden voor Pukkelpop

Het festivalterrein van Pukkelpop krijgt een update. De luxecamping, Camping Comfy, bevindt zich vanaf dit jaar op amper 300 meter van het festivalterrein, en wie graag met de mobilhome, caravan of vouwwagen naar het festival komt, kan terecht op Camping Relax On Wheels.

Pairi Daiza verwelkomt eerste wolvenroedel

Pairi Daiza heeft er een familie van zes Canadese wolven bij. Pairi Daiza doet trouwens een beroep op het publiek om de namen van de vier welpjes te kiezen.