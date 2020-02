Een week goed nieuws: pandatweeling zet eerste stapjes buiten en andere verhalen die je blij maken ttr

16 februari 2020

09u00 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Pandatweeling Pairi Daiza zet eerste stapjes buiten

Mooie mijlpaal voor de babypanda’s in Pairi Daiza: Bao Di en Bao Mei mochten zes maanden na hun geboorte voor het eerst naar buiten. Met een gewicht van meer dan 11 kilogram zijn ze nu volledig bestand tegen de koude temperaturen.

Nieuwe plannen voor ‘Frozen Land’ in Disneyland Paris opgedoken

‘Frozen’-fans zijn dolenthousiast over de nieuwe plannen van Disneyland Paris. Het park pakt uit met een zone die volledig in het teken van ‘Frozen’ zal staan. Niet eerder gepubliceerde tekeningen tonen hoe het nieuwe themagebied eruit zal zien. Bekijk hier de plannen.

Mysterie in Mortsel opgelost: onbekende vrouw die met 200 filmsterren op de foto ging is Belgische Hollywood-journaliste

Kringloopwinkel Opnieuw & Co in Mortsel kwam donderdagochtend met een wel heel bijzonder verhaal op de proppen. Er werd een fotoalbum afgeleverd waarin een onbekende vrouw poseert met wel 200 Hollywood-sterren, van John Travolta en Nicole Kidman tot Bruce Willis en Kirk Douglas. De kringwinkel ging op zoek naar de vrouw en het scherpe oog van onze fotograaf spotte een naamkaartje op één van de foto’s: het gaat om de Belgische Hollywood-journaliste Maria Snoeys-Lagler.

Joe is 107, maar toch cruiset hij nog met zijn verloofde in Mercedes cabrio rond

Dat autorijden in een open cabriolet tot op hoge leeftijd leuk blijft, bewijst de 107-jarige Joe Newman uit Sarasota (Florida). In de video is te zien hoe hij geniet van de tochtjes met zijn 99-jarige verloofde.

Verrassing: het moment waarop Nora Gharib ontdekte dat ze zwanger is

“Ik kan dit niet langer geheim houden”, schreef Nora Gharib (26) bij een foto waarop ze stralend haar groeiende buikje omarmde. De actrice en presentatrice is zwanger van haar eerste kindje met echtgenoot Anson. Dat was een bewuste keuze van Gharib, eentje waarvoor het koppel enkele maanden heeft moeten ‘oefenen’. De weg naar - en tijdens - haar zwangerschap, legt Nora vast in een reeks video’s op YouTube.

De langverwachte comeback nadert: Clijsters mept eerste ballen in Dubai

Kim Clijsters is deze week aangekomen in Dubai. Onze landgenote maakt op het WTA-toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten haar comeback op het hoogste niveau. “Voorlopig heb ik nog geen stress”, aldus Clijsters die in Dubai intussen een eerste training achter de rug heeft. Clijsters begint veertien dagen vroeger dan gepland aan haar comeback.