Een week goed nieuws: Pairi Daiza verwacht een héél bijzondere geboorte en andere verhalen die je blij maken TVC

10 februari 2019

09u30 1 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Neushoorn Madiba is zwanger

Heuglijk nieuws uit dierenpark Pairi Daiza: de Zuidelijke witte neushoorn Madiba is zwanger! “Dit is uitstekend nieuws voor deze ondersoort van de witte neushoorn, die in acuut gevaar is door stropers.”

Wijn wordt goedkoper in 2019

Goed nieuws voor de wijnliefhebbers: de prijzen van de goedkopere wijnen zullen dit jaar waarschijnlijk dalen. Vorig jaar werden er ongewoon veel druiven geoogst in Europa, waardoor meer wijn in bulk aangekocht wordt.

Mama van twee laat agent via Facebook weten dat ze haar nier afstaat voor hem

Abbie Dunkle (35) uit Illinois besloot haar nier af te staan aan om het leven te redden van de voor haar tot dan totaal onbekende Ryan Armistead, een 33-jarige politieagent uit Missouri. “Ik viel op mijn knieën en begon te huilen.”

Betaald ziekteverlof voor zelfstandigen vanaf dag één

Zieke zelfstandigen vanaf dag één uitbetalen en kersverse vaders wat vrije dagen gunnen: het parlement - links, rechts en daartussen - broedt op afscheidscadeautjes voor zelfstandigen. “We hebben het gedaan voor arbeiders en bedienden, nu voor zelfstandigen.”

Een nieuwe knie zonder operatie

Omdat knieën steeds eerder slijten moeten er meer prothesen worden aangebracht, die ook nog eens vaker moeten worden vervangen. Nederlandse onderzoekers bedachten een alternatief. Hun vondst gaat langzaam de wereld over.

Vanaf 1 juli is eerste aanmaning waterfactuur gratis

De eerste aanmaning zal bij alle waterbedrijven gratis zijn en ook pas na een maand in de bus vallen, in plaats van de huidige vijftien dagen.

Alfa Romeo staat 25 jaar in kelder omdat lift stuk is. Nu blijkt hij een fortuin waard

Italië is in de ban van een unieke Alfa Romeo uit 1962. De wagen stond 25 jaar in de kelder van een automonteur uit Turijn, zonder dat iemand ervan wist. Pas toen de eigenaar stierf, werd hij ontdekt. Op een veiling is hij zopas verkocht voor meer dan een half miljoen euro.

Rihanna kiest Vlaams model voor lingeriecampagne

Savage x Fenty, zo heet de nieuwe lingerielijn van Rihanna. En voor de promotie ervan koos ze voor een Belgisch gezicht: het Kortrijkse model Rose Bertram (24) mag de niemendalletjes aanprijzen.

Carrefour vervangt plastic bakjes in beenhouwerij door recycleerbaar alternatief

Carrefour vervangt vanaf deze week de plastic bakjes van een deel van de beenhouwerijproducten door karton en recycleerbaar plastic. De supermarktketen wil op termijn alle producten van het huismerk van 100 procent recycleerbare, herbruikbare of composteerbare verpakkingen voorzien.

Praga Khan viert 30ste verjaardag met Belgische tournee

Het is dertig jaar geleden dat de eerste single van Praga Khan uitkwam: ‘Bula, bula’. De ideale gelegenheid voor Maurice Engelen en de zijnen om nog eens op de Belgische podia te kruipen.