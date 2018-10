Een week goed nieuws: opkuis plastic soep is begonnen en andere verhalen die je blij maken Redactie

21 oktober 2018

09u38 0 Soms lijkt het alsof we bedolven worden onder slecht nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook veel, heel veel moois gebeurt. Speciaal daarom lichten wij er elke week een reeks hartverwarmende en positieve artikels uit. Om je week met een glimlach af te sluiten.

Onze journalist helpt mee het afvoerputje van de planeet te bevrijden van de plastic soep: 9.000 kilo opgeruimd in twee dagen

Duizenden tonnen plastic afval spoelen dagelijks aan op de paradijselijke stranden van het Caraïbische eiland Roatán, voor de kust van Honduras, en veranderen de blauwe zee in goor water. Onbegonnen werk, maar vuilnisrapers trotseren dagelijks de rotzooi.

Nog beter nieuws: deze organisatie hoopt de berg plastic in vijf jaar tijd te halveren

In de Stille Oceaan drijft naar schatting 80.000 ton plastic rond, in een gebied dat intussen drie keer zo groot is als Frankrijk. Organisatie The Ocean Cleanup wil dit plastic afval ‘opvegen’, het aan land brengen en recycleren.

Het recht om vergeten te worden: binnenkort is een verzekering afsluiten niet meer duurder voor wie in het verleden tegen een zware ziekte vocht

Alvast deze mensen zullen opgelucht ademhalen. Zij weten wat het betekent om als (ex-)patiënt bij de verzekeraar aan te kloppen. “Ik was 3 toen ik kanker kreeg. 25 jaar later betaal ik er nóg voor.”

Waarom de baby van Meghan en Harry nú al fascineert en dat nog jaren gaat doen

Meghan Markle is zwanger. De baby wordt een troonopvolger van het zevende knoopsgat, maar toch kijkt de wereld gefascineerd toe. Hoe komt dat toch?

Cameron Vandenbroucke nestelt zich in het spoor van vader Frank met wielercontract: “Ik denk altijd aan papa. Ik weet dat hij trots zou zijn”

Er was een tijd dat ze van wielrennen niets moest weten. Dat was buiten het leven en de genen gerekend. Vanaf volgend jaar gaat de 19-jarige Cameron Vandenbroucke, 25 jaar na haar betreurde vader Frank, de weg op in een truitje van Lotto-Soudal. Zijn stijl van fietsen is nu de hare. “Dat is een compliment. Hij was een fenomeen. Maar dezelfde fouten als hij zal ik niet maken.”

Zo red je de foto’s op je smartphone van de vergetelheid

Verliefd momentje op citytrip? Klik! Zoontje onder de spaghettisaus? Klik! Mooie zonsondergang? Klik! Aan de lopende band maken we foto’s met onze smartphone, waarna de meeste... nooit meer bekeken worden. Start-up Klikkie gaat ‘old school’: elke maand tien afgedrukte foto’s in de bus.

België krijgt voor het eerst een prof dierenrechten. En ja, hij durft ook weleens op een mug te meppen

Frederik Swennen (44) gaat onder meer uitvissen of er een dierenrechtenverdrag moet komen, zoals voor kinderrechten. Opkomen voor onmondige wezens die zichzelf niet kunnen verweren: het is de aard van dit beestje.

Switch, de liefste politiehond van het land, troost slachtoffers tijdens verhoor

Kinderen en slachtoffers van huiselijk geweld krijgen bij de lokale politie van Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node vanaf nu steun van politiehond Switch (2). Die is speciaal getraind in Canada. Niet om boeven te bijten, maar om aaibaar te zijn voor kwetsbare slachtoffers. En dat helpt echt.